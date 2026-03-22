Door uit de hand gelopen grap hoopt Maleisië op Sem Scheperman

22 maart 2026, 10:58
Heracles Almelo-voetballer Sem Scheperman
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Door een uit de hand gelopen grap leeft in Maleisië het idee dat Sem Scheperman kan uitkomen voor de nationale ploeg van het Aziatische land. In een interview met de NOS laat de middenvelder van Heracles Almelo weten dat hij geen Maleisische roots heeft.

Onder zijn Instagram-posts zijn regelmatig reacties te lezen als 'come to Malaysia'. Ook zijn er Maleisische voetbalaccounts die de ontwikkeling van Scheperman volgen. Daar kunnen ze echter mee stoppen, want er bestaat geen kans dat de verdedigende middenvelder voor Maleisië gaat uitkomen.

“Het is een uit de hand gelopen grap”, vertelt Scheperman na de wedstrijd tegen Excelsior (1-1) van zaterdagavond, waarin hij scoorde. “Ik kreeg vier jaar geleden een bericht van een account met best veel bereik, met de vraag of ik Maleisisch was. Toen heb ik voor de grap gezegd dat mijn oma Maleisisch is en ik dat dus voor een kwart ben.”

“Toen is dat door enorm veel mensen gedeeld en heb ik zelfs een uitnodiging gekregen van de bond. De club werd benaderd en mijn zaakwaarnemer kreeg veel belletjes”, lacht Scheperman. “Het kan de wereld uit: ik ben gewoon Nederlands. Of ze dat daar nu ook al weten? Ik denk het niet, maar dat zoeken ze zelf maar uit.”

Sem Scheperman

Sem Scheperman
Heracles Almelo
Team: Heracles
Leeftijd: 23 jaar (24 jun. 2002)
Positie: VM, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Heracles
11
1
2024/2025
Heracles
23
1
2023/2024
Heracles
22
0
2022/2023
Heracles
20
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Volendam
28
-18
27
15
Excelsior
28
-18
27
16
Telstar
27
-10
24
17
NAC
28
-21
23
18
Heracles
28
-37
19

Complete Stand

