Drie Feyenoorders en één Ajacied krijgen forse kritiek in pauze Klassieker

De analisten van ESPN bleken in de pauze niet te spreken over het niveau van De Klassieker. Toch is Kenneth Perez niet verbaasd dat Feyenoord en Ajax bepaald geen hoogstaande wedstrijd op de mat konden leggen.

“Het zou toch heel gek zijn als deze twee teams, die het hele seizoen kwakkelen, opeens een topwedstrijd op de mat zouden leggen, met goede keuzes op het veld, met aannames, dieptelopen, doelkansen… Dat zou heel gek zijn”, zegt Perez in de pauze van de wedstrijd. “Het is wel spannend. Je hebt het gevoel dat Feyenoord de bovenliggende partij is, maar hun keuzes aan de bal zijn echt krankzinnig.”

'Sterling moet in dienst Bos spelen'

Artikel gaat verder onder video

Perez licht één speler van Feyenoord uit. “Valente is ook zo traag in het handelen! Er is best wel ruimte voor Feyenoord om te spelen. Je moet het zoeken aan de zijkanten, waar Bos is. Maar ze willen steeds die moeilijke bal geven. Maak in plaats daarvan een tussenstap. Ik heb graag dat ze Bos gebruiken. Sterling zou alleen maar in dienst van Bos moeten spelen. Dat doet hij niet, want hij wil ook de bal.”

“Ik wil het niet bij Sterling neerleggen, maar Sterling kan niet meer. Hij zou in ieder geval nog in dienst van Bos kunnen spelen. Hij kan positioneel zo staan dat Rosa en Berghuis gaan twijfelen, waardoor Bos vrij is”, vindt Perez.

Kees Kwakman ziet dat Feyenoord er wel in slaagt hoog druk te zetten. “Ajax heeft vooral problemen in de eerste opbouw. Dat is op zich niet zo gek, want Feyenoord doet dat een stuk beter dan voorheen. Maar dan staat de spits vaak 1 op 1. Baas kan geen vallend balletje geven op Weghorst. Dan heb je het over de linkercentrale verdediger van Ajax, die linksbenig is. Dan kan je toch wel een vallend balletje geven op Weghorst en van daaruit voetballen? Dat lukt niet eens.”

Karim El Ahmadi licht nog een andere speler uit die tegenvalt. “Ahmedhodzic zou ik als tegenstander ook vrij laten, want daar komt helemaal niets uit. Dat was constant het geval."