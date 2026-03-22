Drie Feyenoorders en één Ajacied krijgen forse kritiek in pauze Klassieker

22 maart 2026, 15:32   Bijgewerkt: 16:34
1 reactie
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

De analisten van ESPN bleken in de pauze niet te spreken over het niveau van De Klassieker. Toch is Kenneth Perez niet verbaasd dat Feyenoord en Ajax bepaald geen hoogstaande wedstrijd op de mat konden leggen.

“Het zou toch heel gek zijn als deze twee teams, die het hele seizoen kwakkelen, opeens een topwedstrijd op de mat zouden leggen, met goede keuzes op het veld, met aannames, dieptelopen, doelkansen… Dat zou heel gek zijn”, zegt Perez in de pauze van de wedstrijd. “Het is wel spannend. Je hebt het gevoel dat Feyenoord de bovenliggende partij is, maar hun keuzes aan de bal zijn echt krankzinnig.”

'Sterling moet in dienst Bos spelen'

Perez licht één speler van Feyenoord uit. “Valente is ook zo traag in het handelen! Er is best wel ruimte voor Feyenoord om te spelen. Je moet het zoeken aan de zijkanten, waar Bos is. Maar ze willen steeds die moeilijke bal geven. Maak in plaats daarvan een tussenstap. Ik heb graag dat ze Bos gebruiken. Sterling zou alleen maar in dienst van Bos moeten spelen. Dat doet hij niet, want hij wil ook de bal.”

“Ik wil het niet bij Sterling neerleggen, maar Sterling kan niet meer. Hij zou in ieder geval nog in dienst van Bos kunnen spelen. Hij kan positioneel zo staan dat Rosa en Berghuis gaan twijfelen, waardoor Bos vrij is”, vindt Perez.

Kees Kwakman ziet dat Feyenoord er wel in slaagt hoog druk te zetten. “Ajax heeft vooral problemen in de eerste opbouw. Dat is op zich niet zo gek, want Feyenoord doet dat een stuk beter dan voorheen. Maar dan staat de spits vaak 1 op 1. Baas kan geen vallend balletje geven op Weghorst. Dan heb je het over de linkercentrale verdediger van Ajax, die linksbenig is. Dan kan je toch wel een vallend balletje geven op Weghorst en van daaruit voetballen? Dat lukt niet eens.”

Karim El Ahmadi licht nog een andere speler uit die tegenvalt. “Ahmedhodzic zou ik als tegenstander ook vrij laten, want daar komt helemaal niets uit. Dat was constant het geval."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Gisteren, 10:22
  • 17 mrt. 20:34
  • 20 mrt. 16:14
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • Vandaag, 16:29
Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

Kijkers reageren massaal geschokt op niveau van Feyenoord - Ajax

Feyenoord - Ajax

Feyenoord
1 - 1
Ajax
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
28
17
47

