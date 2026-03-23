Gerald Alders hoort niks van Ajax: 'Dat vind ik niet spannend'

Gerald Alders heeft geen contact met Ajax over zijn verhuurperiode bij Telstar. Dat laat de rechtsback, die zich goed op zijn plek voelt in Velsen-Zuid, weten in gesprek met Voetbal International.
Alders maakte in de winterstop de tijdelijke overstap van Ajax naar Telstar. Sinds zijn vertrek naar Velsen-Zuid heeft de rechtervleugelverdediger nog geen contact gehad met de Amsterdamse club. Dat vindt Alders overigens geen probleem, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International.
"Ik heb natuurlijk wel contact met spelers, ook omdat ik er al zó lang speel. Maar contact met de directie is er niet", vertelt Alders. "Dat vind ik vanwege mijn situatie niet heel spannend ofzo. Ik denk dat Ajax ook wel zijn eigen dingen heeft. Het is niet zo dat ik al zes maanden bij een andere club zit; ik ben hier nu pas anderhalve maand."
De situatie past in het beeld dat onlangs door het Algemeen Dagblad werd geschetst. Volgens de krant hebben Ajax-huurlingen Ahmetcan Kaplan, Tristan Gooijer, Dies Janse en Nick Verschuren dit seizoen amper iets van Ajax gehoord. Dat geldt ook voor Alders, ondanks dat hij in vergelijking met de rest pas sinds de winterstop voor een andere club uitkomt.
Heeft beuker weer goed geregeld ze hebben samen in de tijd kroes beuker grim naar voren geschoven om dat te doen is niets van terecht gekomen en nu is grim alweer daar voor aangesteld waar niets van terecht komt
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Heeft beuker weer goed geregeld ze hebben samen in de tijd kroes beuker grim naar voren geschoven om dat te doen is niets van terecht gekomen en nu is grim alweer daar voor aangesteld waar niets van terecht komt