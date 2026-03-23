Gerald Alders hoort niks van Ajax: 'Dat vind ik niet spannend'

heeft geen contact met Ajax over zijn verhuurperiode bij Telstar. Dat laat de rechtsback, die zich goed op zijn plek voelt in Velsen-Zuid, weten in gesprek met Voetbal International.

Alders maakte in de winterstop de tijdelijke overstap van Ajax naar Telstar. Sinds zijn vertrek naar Velsen-Zuid heeft de rechtervleugelverdediger nog geen contact gehad met de Amsterdamse club. Dat vindt Alders overigens geen probleem, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

"Ik heb natuurlijk wel contact met spelers, ook omdat ik er al zó lang speel. Maar contact met de directie is er niet", vertelt Alders. "Dat vind ik vanwege mijn situatie niet heel spannend ofzo. Ik denk dat Ajax ook wel zijn eigen dingen heeft. Het is niet zo dat ik al zes maanden bij een andere club zit; ik ben hier nu pas anderhalve maand."

De situatie past in het beeld dat onlangs door het Algemeen Dagblad werd geschetst. Volgens de krant hebben Ajax-huurlingen Ahmetcan Kaplan, Tristan Gooijer, Dies Janse en Nick Verschuren dit seizoen amper iets van Ajax gehoord. Dat geldt ook voor Alders, ondanks dat hij in vergelijking met de rest pas sinds de winterstop voor een andere club uitkomt.