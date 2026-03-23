Gerald Alders hoort niks van Ajax: 'Dat vind ik niet spannend'

23 maart 2026, 05:55
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Gerald Alders heeft geen contact met Ajax over zijn verhuurperiode bij Telstar. Dat laat de rechtsback, die zich goed op zijn plek voelt in Velsen-Zuid, weten in gesprek met Voetbal International.

Alders maakte in de winterstop de tijdelijke overstap van Ajax naar Telstar. Sinds zijn vertrek naar Velsen-Zuid heeft de rechtervleugelverdediger nog geen contact gehad met de Amsterdamse club. Dat vindt Alders overigens geen probleem, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

"Ik heb natuurlijk wel contact met spelers, ook omdat ik er al zó lang speel. Maar contact met de directie is er niet", vertelt Alders. "Dat vind ik vanwege mijn situatie niet heel spannend ofzo. Ik denk dat Ajax ook wel zijn eigen dingen heeft. Het is niet zo dat ik al zes maanden bij een andere club zit; ik ben hier nu pas anderhalve maand."

De situatie past in het beeld dat onlangs door het Algemeen Dagblad werd geschetst. Volgens de krant hebben Ajax-huurlingen Ahmetcan Kaplan, Tristan Gooijer, Dies Janse en Nick Verschuren dit seizoen amper iets van Ajax gehoord. Dat geldt ook voor Alders, ondanks dat hij in vergelijking met de rest pas sinds de winterstop voor een andere club uitkomt.

➡️ Meer nieuws over Ajax

Lees ook:
Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • Gisteren, 16:29
  • Gisteren, 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • Gisteren, 15:45
  • Gisteren, 15:45
  • 16
Leonne Stentler Wout Weghorst Feyenoord Ajax

Schandalige statistiek van Wout Weghorst tegen Feyenoord: ‘De slechtste Ajacied ooit’

  • Gisteren, 20:07
  • Gisteren, 20:07
  • 6
dilima1966
3.382 Reacties
1.015 Dagen lid
16.816 Likes
dilima1966
Heeft beuker weer goed geregeld ze hebben samen in de tijd kroes beuker grim naar voren geschoven om dat te doen is niets van terecht gekomen en nu is grim alweer daar voor aangesteld waar niets van terecht komt

Link gekopieerd!
Telstar - PSV

Telstar
3 - 1
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Gerald Alders

Gerald Alders
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 20 jaar (7 mei 2005)
Positie: V (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
3
0
2025/2026
Jong Ajax
10
0
2024/2025
Twente
3
0
2024/2025
Jong Ajax
23
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
12
PEC
28
-15
33
13
Go Ahead
28
0
32
14
Telstar
28
-8
27
15
Volendam
28
-18
27
16
Excelsior
28
-18
27

