Meerdere clubs uit de Eredivisie hebben hun oog laten vallen op Adrian Siemieniec. De trainer van Jagiellonia Białystok staat nadrukkelijk op de radar in Nederland, zo meldt TVP Sport. Onder meer AZ, FC Utrecht, Sparta Rotterdam en NAC Breda worden genoemd door het Poolse medium.

Siemieniec presteert momenteel goed bij Jagiellonia, waar hij na 26 speelronden op de derde plek staat. Naast interesse van Club Brugge zou de 34-jarige (jonge) oefenmeester er goed op staan in de Eredivisie.

TVP Sport weet dat AZ, FC Utrecht, Sparta en NAC de Poolse trainer in de gaten houden. Bij Sparta en FC Utrecht is bekend dat zij op zoek zijn naar een nieuwe trainer, aangezien Maurice Steijn zijn contract op Spangen niet verlengt, terwijl Ron Jans met pensioen gaat. Bij AZ nam Leeroy Echteld het stokje over na het ontslag van Maarten Martens. Hij behaalde de achtste finale in de Conference League én de bekerfinale.

Bij NAC is er nog geen duidelijkheid over de toekomst van Carl Hoefkens. De Bredanaars stevenen af op degradatie en de toekomst van de Belg hangt aan een zijden draadje.

Begeleiding door SEG

Dat de naam van Siemieniec nu in Nederland rondzingt, heeft ook te maken met zijn management. Siemieniec wordt begeleid door SEG, wat de lijntjes richting Eredivisieclubs korter maakt.

Een directe overstap is echter nog geen uitgemaakte zaak. Jagiellonia beschikt over een clausule waarmee het contract van de trainer automatisch met een jaar kan worden verlengd. Intern wordt verwacht dat de club die optie binnenkort licht, waardoor een vertrek deze zomer lastiger wordt.