Lee-Roy Echteld is een 'serieuze kandidaat' om ook volgend seizoen hoofdtrainer van AZ te zijn. Dat heeft scheidend technisch directeur Max Huiberts bevestigd tegenover ESPN-journalist Hans Kraay junior, zo vertelt laatstgenoemde vrijdagavond live op televisie.

De 57-jarige Echteld werd in januari van dit jaar intern doorgeschoven bij AZ. Na het ontslag van hoofdtrainer Maarten Martens 'promoveerde' de oud-voetballer van Jong AZ, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie, als interim-trainer naar de hoofdmacht. Inmiddels heeft hij er vijftien wedstrijden als hoofdverantwoordelijke opzitten.

In de Eredivisie staat AZ nog altijd zesde, waarmee een plek in de play-offs om Europees voetbal momenteel de meest realistische uitkomst van het seizoen lijkt. Echteld leidde de club daarnaast door zeges op FC Twente en Telstar naar de finale van de KNVB Beker, waarin op 19 april N.E.C. de tegenstander zal zijn in De Kuip. In de Conference League werd deze week bovendien op overtuigende wijze de kwartfinale bereikt. Na het uitschakelen van FC Noah in de tussenronde was AZ in de achtste finales over twee wedstrijden veel te sterk voor het Sparta Praag van Brian Priske, dat zowel thuis (2-1) als uit (0-4) verslagen werd.

Over volgend seizoen is nog niet veel duidelijk in Alkmaar. Huiberts vertrekt na elf jaar het technische beleid te hebben bepaald, inmiddels is Niels van Duinen gepresenteerd als zijn opvolger. Hij komt over van Excelsior en krijgt de taak om een knoop door te hakken over de invulling van de trainerspositie van volgend seizoen. Verschillende namen, zoals die van Maurice Steijn (Sparta Rotterdam) en Anthony Correia (Telstar) gaan rond in de wandelgangen.

Kraay vertelt vrijdagavond: "Ik sprak Huiberts van de week. Die is niet van het primeurs weggeven. Hij zegt: 'Ik ga er niet meer over, wie volgend jaar trainer is'. Maar toen zei hij al, dat was voor Sparta Praag-uit, dat Echteld een serieuze kandidaat is voor volgend seizoen. Er zijn ook nog andere kandidaten, maar Echteld is dat ook. Daar is geen letter van gelogen."