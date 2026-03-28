Leonne Stentler: ‘Ik maak me een klein beetje zorgen om Twente’

Voorafgaand aan dit seizoen werd FC Twente Vrouwen gezien als de absolute titelfavoriet in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. De ploeg, die vijf van de laatste zes landstitels wist te winnen, bevindt zich momenteel echter in een spannende strijd om het kampioenschap. Analist Leonne Stentler maakt zich zorgen om de Tukkers, zo vertelt ze bij NOS.

Na zestien speelrondes bezet de formatie van hoofdtrainster Corina Dekker de tweede plaats met 37 punten, vlak achter koploper PSV dat één punt meer heeft verzameld Ajax en Feyenoord strijden ook nog om het kampioenschap in de razend spannende titelstrijd in de Vrouwen Eredivisie.

Stentler maakt zich zorgen om Twente

Voetbalanalist en oud-speler Stentler volgt de ontwikkelingen in Enschede op de voet . De analist van de NOS merkte na het gelijkspel tegen Ajax nog op dat de ploeg op koers lag, maar zag de situatie daarna veranderen. “Inmiddels maak ik me een klein beetje zorgen om Twente”, laat Stentler optekenen. De defensie van Twente moet het in deze cruciale seizoensfase bovendien stellen zonder verdedigster Lieske Carleer, die eind februari geblesseerd raakte en daardoor ook de interlandperiode moest overslaan.

Twente blijft 'de grote favoriet'

Ondanks de recente haperingen en de opgelopen achterstand op PSV, streept Stentler de ploeg van aanvoerder Diede Lemey zeker nog niet af voor de titel . “Twente is voor mij nog wel de grote favoriet”, stelt ze. Volgens haar beschikt de club nog altijd over de meeste kwaliteiten wanneer het aankomt op de beslissende wedstrijden tegen de andere topploegen in de competitie . “Het is allemaal dichter bij elkaar komen te liggen, maar als het om onderlinge duels gaat, zijn zij nog steeds de beste”, aldus Stentler.