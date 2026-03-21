Oud-spelers lovend over menselijke aanpak van Telstar-trainer Correia: 'Daarvoor ga ik door het vuur'

21 maart 2026, 18:45   Bijgewerkt: 18:50
Anthony Correia van Telstar
Foto: © Imago
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Anthony Correia maakt als hoofdtrainer van Telstar een onuitwisbare indruk op de spelers met wie hij samenwerkt. In een interview met Sportnieuws.nl doen oud-spelers Zakaria Eddahchouri en Mitch Apau een boekje open over de unieke werkwijze van de oefenmeester. Beiden zijn het erover eens: de succescoach van De Witte Leeuwen is een toptrainer in wording, mede door zijn bijzondere omgang met de selectie.

Waar in de voetballerij de prestaties vaak de boventoon voeren, kiest Correia voor een nadrukkelijke focus op de mens achter de speler. Dat werpt zijn vruchten af, zo vertelt Zakaria Eddahchouri. "Hij kijkt eerst: hoe iemand op de eerste plaats als mens is en hoe het met diegene gaat. "En op de tweede plaats komen het voetballen en presteren", aldus de aanvaller, die in het seizoen 2024/25 onder Correia speelde. "Dat kon ik dat wel echt heel erg waarderen, want dan krijg je ook écht het gevoel dat hij om je geeft. Daarvoor ga ik door het vuur."

Voormalig Telstar-aanvoerder Mitch Apau sluit zich volledig aan bij die mening. "Anthony is een hele warme man. Hij staat altijd tussen de jongens", vertelt de ervaren verdediger. "Voor een jonge speler kan het best spannend zijn om bij een trainer naar binnen te stappen, maar dat is bij hem totaal niet het geval. Bij hem zou je altijd kunnen binnenstappen, omdat je weet dat hij in de omgang ook gewoon heel goed is."

Vriend én baas

Ondanks de warme band met de spelersgroep, waakt Correia er volgens zijn oud-pupillen voor dat hij te zacht wordt. Er is een duidelijke grens. Apau: "Hij zal je aanpakken als het moet hoor, maar als er iets is dan is het meer een vriend waar je mee praat. Iemand waar je wat kwijt kan."

Ook toen Correia promoveerde van assistent-trainer naar hoofdtrainer, zag Eddahchouri geen verandering in zijn persoonlijkheid. "Je merkte meteen dat hij heel goed in de omgang is met zijn spelers. Alleen, dan heb je wel een ander beeld van hem omdat hij de assistent is. Maar wat ik zo mooi vond toen hij hoofdtrainer werd, was dat hij ineens degene was die de grote lijnen uitzette en tóch veranderde hij als persoon niet. Dat typeert hem."

Klaar voor een stap hogerop?

Inmiddels stijgt de ster van Correia en rijst de vraag of hij klaar is voor een grotere club. De oud-spelers twijfelen daar in ieder geval niet aan. "In mijn ogen heeft Anthony alle ingrediënten om een toptrainer te worden. Hij is nu gewoon volop in ontwikkeling en dat is ook gewoon goed", stelt Eddahchouri. Wel plaatst hij een kleine kanttekening bij de druk: "Misschien heeft hij ook wel zo kunnen opereren, omdat er bij Telstar minder druk is. Als je naar een grote club gaat, dan komen er ineens andere belangen bij."

Zakaria Eddahchouri

Zakaria Eddahchouri
Deportivo La Coruña
Team: Deportivo
Leeftijd: 25 jaar (11 mei 2000)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Deportivo
20
8
2024/2025
Deportivo
16
4
2024/2025
Telstar
23
17
2023/2024
Telstar
27
14

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Volendam
27
-16
27
15
Excelsior
28
-18
27
16
Telstar
27
-10
24
17
NAC
27
-20
23
18
Heracles
28
-37
19

