René van der Gijp: ‘Memphis Depay is het debiele broertje van Mbappé!’

30 maart 2026, 17:43
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Bij KieftJansenEgmondGijp is maandag gereageerd op de opvallende uitspraken van Wim Kieft over Memphis Depay. Volgens de analist en oud-spits ‘schurkt een fitte Depay tegen het niveau’ van onder meer Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Onder meer René van der Gijp is het hier allesbehalve mee eens.

Depay is met 55 doelpunten de topscorer aller tijden van Oranje. Deze interlandperiode ontbreekt de aanvaller van Corinthians wegens een spierblessure. Een fitte Depay is volgens Wim Kieft toch echt van wereldklasse, zo stelde hij althans.

“Memphis Depay is het debiele broertje van Mbappé, schei alsjeblieft uit man!”, reageert Van der Gijp direct furieus. “Had je een black-out?”, vraagt Rob Jansen zich vervolgens af. Kieft verdedigt zijn opmerking: “Ik had gister (zondag) een extreem vrolijke dag. Ik was goed gehumeurd en optimistisch. Valentijn (Driessen, red.) heeft letterlijk opgeschreven wat ik zei. Ik heb gezegd: een goede Memphis Depay schurkt tegen het niveau van de top aan.”

Van der Gijp: “Schurkt tegen het niveau van Wout Weghorst aan?” Michel van Egmond en Jansen lachen hard. “Nee, tegen de top! Niet de absolute wereldtop, dat staat er ook niet”, beweert Kieft.

Het lijkt erop dat Kieft zich zijn woorden niet meer herinnert. “Nederland heeft bijvoorbeeld geen Mbappé, Kane, Ekitiké, Olise, Alvarez en Messi of Ronaldo. Depay heeft het mede door blessures nog nooit kunnen laten zien op een groot toernooi. Als hij fit is in de zomer, dan kan hij tegen het niveau van dit soort topspitsen aanschurken”, viel bijvoorbeeld te lezen.

“Ik ben altijd fan van Depay geweest en ik hoop dat het er het aankomende toernooi een keer uitkomt. Dat moet ook wel, want verder heb je niet echt veel spitsen. Is Brian Brobbey internationaal topniveau?”, betwijfelt de oud-topspits.

➡️ Meer over Memphis Depay

Lees ook:
Virgil van Dijk

Noorse media schrikken van duel met Oranje, Van Dijk beste op het veld

  • za 28 maart, 09:39
  • 28 mrt. 09:39
  • 10
Wout Weghorst mee naar het WK

Oranje-fans woest, Weghorst hard op weg naar WK met Oranje

  • do 26 maart, 07:25
  • 26 mrt. 07:25
  • 7
Kees Smit bij Nederlands elftal

Oranjefans zien ‘gênante’ beelden van Kees Smit bij Nederlands elftal

  • wo 25 maart, 11:10
  • 25 mrt. 11:10
  • 6
