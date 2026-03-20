Wesley Sneijder leest onjuiste berichten over amateurdebuut: 'Absoluut niet waar!'

20 maart 2026, 09:11
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Wesley Sneijder (41) heeft gereageerd op de commotie rondom zijn rentree bij de Utrechtse amateurclub OSM'75. De KNVB besloot onlangs dat de laatste acht minuten van het duel met Focus'07 moeten worden overgespeeld vanwege een foutieve wissel, maar volgens de oud-international wordt er een verkeerd beeld geschetst over zijn rol in dit incident. Sneijder benadrukt dat hij niet de oorzaak is van de reglementaire misser.

De chaos ontstond nadat OSM-trainer Berry van Wijk een extra wisselmoment gebruikte om een speler met een hoofdblessure te vervangen. Hoewel dit in het betaald voetbal is toegestaan, gelden er bij de amateurs striktere regels, waardoor de KNVB oordeelde dat de slotfase opnieuw moet. "Ik wil wel gelijk even iets uit de wereld helpen", zegt Sneijder over de ontstane situatie tegenover Sportnieuws.nl. De record-international van Oranje stoort zich aan de berichtgeving die suggereert dat zijn invalbeurt de aanleiding was voor het overspelen van de wedstrijd. "Dat kwam overigens niet door mijn wissel. Dat zag ik overal terugkomen."

Sneijder wil misverstand uit de wereld helpen

Sneijder wijst erop dat hij al veel eerder in het veld kwam dan het moment waarop het misging met de administratie van de wisselmomenten. "Ik was de eerste wissel, dus het zou wel gek zijn dat dat dan een mislukte of een foute wissel was."

"Maar voor de verhalen was het natuurlijk weer mooi dat de media er van maken: het was Wesley zijn wissel en door die wissel moeten ze acht minuten overspelen. Absoluut niet waar", klinkt het resoluut uit de mond van de middenvelder van OSM'75.

Logica achter de acht minuten overspelen

De KNVB heeft bepaald dat de resterende tijd op 24 maart moet worden afgewerkt op sportpark Fazantenpark in Maarssen. Sneijder gebruikt de duur van zijn eigen optreden als bewijs dat hij niet de gewraakte 'vierde wissel' kon zijn. "Ik was de allereerste wissel. Ik heb ook langer dan acht minuten gespeeld, dus het zou gek zijn dat je dan acht minuten moet overspelen."

Of de voormalig middenvelder zelf weer binnen de lijnen verschijnt tijdens de inhaalbeurt, is nog onduidelijk. Hij heeft aangegeven dat zijn aanwezigheid afhankelijk is van zijn overige verplichtingen.

