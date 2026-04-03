Alles op een rij: dit staat er nog op het spel in de Keuken Kampioen Divisie

3 april 2026, 06:55
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

De interlandperiode zit erop, en dat betekent dat het slotstuk van de Keuken Kampioen Divisie kan beginnen. Met nog vijf speelronden voor de boeg zijn de eerste twee rechtstreekse promovendi bekend, maar welke clubs zijn nog in de race voor het derde Eredivisie-ticket en voor welke clubs kan de focus in principe al richting volgend seizoen?

Voor vrijwel alle ploegen staat er nog iets op het spel in de Keuken Kampioen Divisie. We gaan de ploegen af op basis van verschillende categorieën:

Kampioenschap

ADO Den Haag en Cambuur zijn weliswaar al zeker van promotie, maar de strijd om het kampioenschap is nog niet beslist. Koploper ADO heeft de beste papieren, met een voorsprong van vijf punten.

‘Bye’ voor eerste ronde play-offs

Door de veranderde play-offsregeling slaan twee ploegen dit seizoen de eerste ronde van de nacompetitie over. Dat geldt voor de nummers drie en vier van de eindstand. Drie clubs lijken te gaan strijden om deze twee tickets: De Graafschap (55 punten), Willem II (53 punten) en Almere City (52 punten). Het is ondenkbaar dat deze drie ploegen de play-offs nog mislopen.

Plaatsing voor play-offs

De nummers vijf, zes, zeven en acht plaatsen zich voor de eerste ronde van de nacompetitie. Qua bezetting is deze categorie, zoals gebruikelijk, het grootst. RKC Waalwijk en Roda JC staan er met 48 punten goed voor, maar moeten normaliter nog wel wat extra punten behalen om de play-offs veilig te stellen.

Omdat Jong PSV dit seizoen waarschijnlijk binnen de top 10 valt, schuift het nacompetitieticket door naar de nummer negen. Daar staat FC Den Bosch op dit moment, met 46 punten. FC Dordrecht en FC Eindhoven hijgen de Bosschenaren in de nek, met 43 punten.

Die drie clubs lijken te vechten om het laatste play-offticket, al kan Vitesse roet in het eten gooien. De Arnhemmers staan op basis van de stand op plek vijftien, maar zijn nog in de race voor de vierde periodetitel. Meer daarover staat in dit artikel. Ook FC Eindhoven vecht volop voor de laatste periode.

Somber einde

De ploegen die nog niet zijn genoemd, staan er niet goed voor in de competitie én in de vierde periode. VVV-Venlo en FC Emmen hebben zes en zeven punten achterstand op de laatste play-offplek, terwijl het voor MVV Maastricht met acht punten een nog lastigere opgave wordt.

Helmond Sport (34 punten) en TOP Oss (32 punten) dreigen, met nog vijf speelronden te gaan, geen kans meer te maken op de nacompetitie. Voor hen is het te hopen dat de laatste plaats wordt ontlopen. Op die positie staat Oss op dit moment.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
34
44
80
2
Cambuur
34
28
73
3
Willem II
34
11
56
4
De Graafschap
34
10
56
5
Almere
34
16
55

Complete Stand

