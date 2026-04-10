Tijdens de PSV-huldiging van dinsdag is een zeventienjarige jongen uit Breda zwaargewond geraakt door vuurwerk, dat meldt Omroep Brabant. De jongen had vuurwerk opgeraapt, dat vervolgens in zijn hand is ontploft. Het is waarschijnlijk dat het slachtoffer blijvend lichamelijk letsel heeft overgehouden aan het ongeluk.

Het ongeval gebeurde dinsdagmiddag rond vijf uur op de Markt in Eindhoven tijdens de kampioensfestiviteiten van PSV. Een aantal getuigen spraken over een ‘cobra-achtig stuk vuurwerk’ en zagen ‘zijn hand eraf liggen’. Een andere PSV-supporter stond kort op het ongeluk: “Er stond een jong mannetje, hij zwaaide met z’n hand en het bloed stroomde er van alle kanten uit”, legt hij uit.

De man bood hulp en zag dat de EHBO binnen een minuut in actie kwam. “Het ging allemaal heel vlug, ik zag wel dat er drie vingers ontbraken. Daar hebben ze ook nog naar gezocht”, zegt hij.

De jongen ligt momenteel in het ziekenhuis en mist bij zijn wijsvinger een topje en ook het kootje van zijn middelvinger, dat meldt een woordvoerder van de familie aan Omroep Brabant. Zijn duim raakte ook beschadigd bij het vuurwerkongeluk, maar is gered door operaties.

Vuurwerk door jongen opgeraapt

De gemeente Eindhoven laat aan Omroep Brabant weten dat het vuurwerk door iemand anders op de grond is gegooid en daarna door het slachtoffer is opgeraapt. Het slachtoffer heeft naar alle ‘waarschijnlijkheid blijvend lichamelijk letsel opgelopen op meerdere delen van het lichaam’, zo leest het.