LIVE Champions League | Bayern verdubbelt voorsprong vanaf de aftrap, Sporting hervat tegen Arsenal

7 april 2026, 19:00   Bijgewerkt: 22:07
De Champions League-wedstrijden Real Madrid - Bayern München en Sporting Portugal - Arsenal
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

De Champions League is aanbeland in de allesbeslissende fase. Vanavond staan de eerste heenwedstrijden in de kwartfinales op het programma, met direct een enorme kraker: Real Madrid neemt het in het Santiago Bernabéu op tegen Bayern München. Tegelijkertijd gaat Premier League-koploper Arsenal in Lissabon proberen een goede uitgangspositie te verkrijgen in het tweeluik met Sporting CP. Beide kwartfinales beginnen om 21.00 uur, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Real Madrid - Bayern München en Sporting CP - Arsenal.

LIVE Champions League: Real Madrid - Bayern München & Sporting CP - Arsenal

22:17

58' - Real Madrid – Bayern München (0-2)

Harry Kane krijgt een cadeautje. Valverde gaat de fout in waardoor de Engelse spits ineens oog in oog komt te staan met Lunin. Valverde kan op tijd herstellen en het schot blokken.

22:16

56' - Real Madrid – Bayern München (0-2)

Geweldige actie van Olise. De rechtsbuiten van Bayern werkt zichzelf langs drie man van Madrid, al geeft Pitarch het wel erg snel op. De Fransman schiet van buiten de zestien, maar Lunin kan hem stoppen.

22:14

55' - Real Madrid – Bayern München (0-2)

Real Madrid probeert wat terug te doen, maar Bayern houdt de controle over de wedstrijd. Pogingen van de Madrilenen worden snel onschadelijk gemaakt.

22:11

50' - Sporting – Arsenal (0-0)

Trossard trekt van links naar binnen. Hij probeert het van buiten de zestien maar de bal rolt links naast de goal.

22:07

45' - Sporting – Arsenal (0-0)

Ook de westrijd in Lissabon is inmiddels hervat.

22:06

⚽ 46' - Real Madrid – Bayern München (0-2)

Een bliksemstart voor Bayern München. Carreras raakt de bal veel te makkelijk kwijt, daarna volgt Olise met een heerlijke actie aan de rechterkant. Kane staat helemaal vrij aan de rand van de zestien en schiet met binnenkant van de voet de 0-2 binnen.

22:04

45' - Real Madrid – Bayern München (0-1)

Beide ploegen staan weer op het veld. We gaan verder met de tweede helft.

21:49

45' - Sporting – Arsenal (0-0)

Geen blessuretijd in Lissabon. De ploegen houden elkaar in de eerste helft in evenwicht. Arsenal is heel veel aan de bal, maar komt lastig tot kansen. Sporting is bij verovering te slordig om er echt iets van te maken.

21:48

45+2' - Real Madrid – Bayern München (0-1)

Het is rust in Madrid. Een vermakelijke eerste helft resulteerde in veel kansen over en weer en een voorsprong voor de bezoekers.

21:47

43' - Sporting – Arsenal (0-0)

Een bijzonder zicht aan het einde van de tweede helft, Arsenal doet een doelpoging. De Portugezen houden ze tot nu toe knap van de goal af, maar dit keer kan Odegaard uithalen. De bal gaat niet hard genoeg en is een makkelijke prooi voor de keeper.

21:43

38' - Sporting – Arsenal (0-0)

Raya wordt ingespeeld terwijl er een Sporting aanvaller keihard op hem af stormt. Hij twijfelt geen seconde en rost de bal weg, hij oogt geïrriteert op zijn medespelers.

21:42

⚽ 41' - Real Madrid – Bayern München (0-1)

Een aanval gaat via Kane naar Gnabry die de bal perfect tussen de linie in de loop van Diaz meegeeft. De Colombiaan blijft koel en rond af. Bayern staat vlak voor rust op voorspong.

21:40

39' - Real Madrid – Bayern München (0-0)

Dean Huijsen zorgt er voor dat een grote kans op de 1-0 voor Bayern niet dooraat. Hij kan een voorzet wegwerken, achter hem stond Kane klaar om de bal in te schieten.

21:38

🟨 37' - Real Madrid – Bayern München (0-0)

Tchouaméni maakt een overtreding op Olise die langs hem heen leek te gaan en krijgt hiervoor geel. Dit kost hem de returnwedstrijd van volgende week.

21:36

35' - Real Madrid – Bayern München (0-0)

De wedstrijd golft op en neer, Real is vooral gevaarlijk vanuit de omschakeling. Dit maal probeert Vinicius het van heel ver en is de bal een gemakkelijke prooi voor Neuer.

Sporting - Arsenal

Sporting Lissabon
21:00
Arsenal
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

