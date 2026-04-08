LIVE Champions League | Álvarez zet Barcelona op achterstand na direct rood Cubarsí

8 april 2026, 20:55   Bijgewerkt: 21:49
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

In de kwartfinale van de Champions League staan vanavond twee prachtige affiches op het programma. In Parijs neemt Paris Saint-Germain het op tegen het geplaagde Liverpool van Arne Slot. Na de pijnlijke FA Cup-uitschakeling is de Champions League de enige prijs die het moeizame seizoen van The Reds nog zou kunnen redden, maar met de titelverdediger wacht een zware opponent in de strijd om een plek in de halve finales van het miljardenbal. Tegelijkertijd speelt FC Barcelona - nog altijd zonder de geblesseerde Frenkie de Jong - in eigen huis een Spaans onderonsje tegen het Atlético Madrid van Diego Simeone. Om 21.00 uur gaat de bal rollen in het Parc des Princes en het Camp Nou, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSG - Liverpool en Barcelona - Atlético Madrid.

22:18

58' PSG-LIV - Woede bij Mac Allister

Mac Allister vindt dat hij een vrije trap verdient net buiten de zestien van PSG, maar krijgt tot zijn grote frustratie de arbitrage niet mee.

22:16

56' PSG-LIV - Safonov onrustig

Liverpool komt bij tijd en wijle wat beter in het spel. PSG-doelman Safonov oogt wat onzeker op hoge voorzetten, maar houdt zijn doel voorlopig wel schoon.

22:15

53' BAR-ATL - Vrije trap Rashford

Rashford mag aanleggen voor een vrije trap, zo'n beetje op dezelfde plek vanwaar Álvarez in de eerste helft scoorde. Musso tikt zijn inzet echter over de lat, de corner levert vervolgens geen gevaar op.

22:13

54' PSG-LIV - Schot Dembélé

Prima aanval van PSG, de bal wordt uiteindelijk teruggelegd op Dembélé, maar de Ballon d'Or-winnaar mikt 'm over.

22:12

49' BAR-ATL - Kans Rashford

Ook in ondertal kan Barcelona gevaar stichten. Een fraaie pass van Yamal wordt door Rashford niet verzilverd.

22:12

52' PSG-LIV - Hakimi sterk

Hakimi gaat langs Kerkez alsof hij er niet staat, maar stuit op Mamardashvili.

22:08

49' PSG-LIV - Schot Ekitiké

Liverpool met het eerste doelgevaar van de tweede helft; Ekitiké krult de bal van afstand een metertje naast het PSG-doel.

22:07

🔄46' BAR-ATL - Flick grijpt in

Ook in Barcelona zijn we weer begonnen. Hier wel twee wijzigingen: Flick haalt Pedri en Lewandowski eraf, in hun plaatsen komen Fermín López en Gavi erbij.

22:05

46' PSG-LIV - Tweede helft onderweg!

In Parijs is de tweede helft van PSG-Liverpool in gang gezet. Geen wijzigingen bij beide ploegen, zo te zien.

21:50

RUST!

En dan klinkt zowel in Parijs als in Barcelona het rustsignaal. PSG staat in eigen huis verdiend op een 1-0 voorsprong tegen Liverpool, dat duidelijk de mindere is. Barcelona miste ondertussen een aantal aardige kansen en kreeg op slag van rust het deksel op de neus, toen Álvarez een vrije trap prachtig binnenschoot nadat Pau Cubarsí met direct rood was weggezonden.

We zijn over een kwartiertje terug met het verslag van de tweede helft van beide duels!

21:47

⚽45' BAR-ATL - Doelpunt Atlético Madrid! (0-1)

En dan gaat het heel hard voor Barcelona. De vrije trap voor die overtreding die Cubarsí rood opleverde, wordt door Álvarez onberispelijk langs de muur in de kruising gekruld. Het is 0-1 voor Atlético!

21:46

🟥44' BAR-ATL - Barcelona verder met tien man!

Na het bekijken van de beelden wordt de gele kaart voor Cubarsí ingetrokken en omgezet in direct rood: Barcelona moet verder met tien man!

21:45

42' PSG-LIV - Schot Dembélé

Kans voor Dembélé, maar hij stuit op Mamardashvili.

21:44

42' BAR-ATL - Cubarsí ontsnapt aan rood

Wat gebeurt hier! Giuliani Simeone wordt diep gestuurd, Pau Cubarsí gaat in de achtervolging en legt hem neer maar krijgt slechts geel, terwijl Simeone toch echt doorgebroken leek. Maar... de VAR grijpt in.

21:43

41' BAR-ATL - Yamal stuit op een muur

Atlético heeft een duidelijk plan om Yamal af te spelen. Elke keer als hij de bal krijgt staan er minstens drie verdedigers tussen hem en het doel.

➡️ Meer Champions League nieuws

Bayern verslaat Real in heerlijk gevecht, ook Arsenal zet stap naar halve finale CL

Mike Verweij: ‘Als Shane Kluivert niet speelt bij Barça, is Ajax logische stap’

'Italië-schlemiel Bastoni wil naar Barcelona, Inter verlangt 60 miljoen euro'

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

