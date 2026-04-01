en Stefan de Vrij hoeven volgens Hans Kraay junior niet te vrezen voor hun plek in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Volgens Valentijn Driessen halen de twee verdedigers niet het gewenste niveau, maar Kraay ziet ze als ‘trouwe soldaten van Koeman’.

Aké en De Vrij hebben allebei geen vaste basisplaats bij hun clubs, respectievelijk Manchester City en Internazionale. “Maar ik heb wel de indruk dat Aké en De Vrij, als trouwe soldaten van Koeman, gewoon meegaan. Aké gaat gewoon mee en De Vrij ook. En terecht!”, stelt Kraay junior bij ESPN na de oefenwedstrijd tegen Ecuador (1-1).

In een interview met journalist Pascal Kamperman blikt Aké zelf terug op het duel, waarin Oranje lange tijd met tien man stond. "Ik denk dat je goed begint, en dan komt die rode kaart. Het is dan natuurlijk een hele andere wedstrijd, maar ik denk dat we het meer hebben gezien als een test om te blijven vechten en door te gaan, en kijken wat we kunnen doen met tien man. En uiteindelijk pak je een resultaat. Je weet nooit of dit ook op het WK kan gebeuren.”

“Natuurlijk, je plant hier niet voor, maar dit moet je gewoon testen en dat hebben we nu al goed gedaan”, zei Aké, waarna Kamperman zich afvroeg of de verdediger de wedstrijd ook zag als een test voor zichzelf, omdat zijn positie ‘wat meer onder druk komt te staan’. “Misschien wel. Zo zag ik het eerlijk gezegd niet. Meer een test als team: hoe we ook duels kunnen winnen natuurlijk, op een andere manier moeten spelen, meer lange ballen moeten spelen. Als je ziet hoe hard de voorhoede en het middenveld aan het werk waren, dat soort dingen zijn ook belangrijk. Dat was mooi om te zien."

'Laatste tijd meer gespeeld bij Man City'

Aké bleef vrijdag negentig minuten op de bank tegen Noorwegen, maar had tegen Ecuador een basisplek en stond 77 minuten op het veld. Hij voelt zich fit genoeg, zegt hij na meerdere vragen over zijn positie in het Nederlands elftal. "Het is natuurlijk moeilijker dan als je elke drie dagen speelt. Ik heb de laatste tijd wel iets meer gespeeld, dus dat hielp. Ik voel me gewoon fit, dus dat is geen probleem. En de laatste wedstrijd die ik had gespeeld, was vorige week ook, dus in principe voel ik me gewoon goed."

"We hebben nog een paar maanden op de club”, weet de 31-jarige stopper. “Ik denk dat de trainer me wel goed genoeg kent en ik de trainer ook. Dus ik blijf gewoon doorgaan en dan zien we het in de zomer. Rond december, januari heb ik wel meer gespeeld. Je had veel meer bekerwedstrijden ook en veel wedstrijden waar ik toch wel inviel. Natuurlijk niet negentig minuten misschien, maar je bent toch meer betrokken. Dus ik voelde wel dat ik meer betrokken was in het team."