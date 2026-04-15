Marco van Basten (61) bevestigt tegenover RTL Boulevard dat hij wordt gestalkt door een verwarde vrouw. Deze week kregen buurtbewoners van de oud-topvoetballer een foto van zijn vrouw Liesbeth in de brievenbus, voorzien van een Engelse tekst. Volgens Van Basten is dit niet de eerste keer dat hij wordt lastiggevallen.

RealityFBI bracht woensdag naar buiten dat Van Basten te maken heeft met een stalker. Het juicechannel deelde op Instagram een foto van een briefje dat in het Amsterdamse Vondelpark zou hangen. Op dat briefje stond een nogal warrige tekst, die in dit artikel is te lezen.

Tegenover RTL Boulevard bevestigt Van Basten de berichtgeving van RealityFBI. Volgens de oud-voetballer is zijn vrouw niet de enige die wordt lastiggevallen: “Het is een verwarde vrouw uit Italië, die zegt dat mijn vrouw vreemdgaat en door de duivel is bezeten. Mijn kinderen zouden ook slecht zijn en een negatieve invloed hebben op mij.”

Van Basten zegt dat de bewuste vrouw ‘in contact staat met het hemelse’. In het begin kon hij nog lachen om haar acties, maar dat is inmiddels wel anders. “Ze gaat steeds verder”, zegt de analist. Ook reageert Van Basten op de foto die te zien was bij RealityFBI. Hij geeft aan dat zijn vrouw Liesbeth niet op de afbeelding staat.

“Het is een patiënt die behandeld zou moeten worden”, vervolgt San Marco, die de situatie ‘steeds lastiger en vervelender’ ziet worden. “Ik hoop dat het snel en goed opgelost kan worden”, sluit Van Basten af. Hij heeft inmiddels melding gemaakt bij de politie.