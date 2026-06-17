Zijn vader werd vermoord en zijn broer verdween: nu scoort hij op het WK

Een bijzonder moment voor Aymen Hussein op het WK. Nadat de spits van Irak de 1-1 maakte tegen Noorwegen, was hij zichtbaar geëmotioneerd. Achter zijn doelpunt schuilt een tragisch levensverhaal. De dertigjarige aanvaller verloor als kind zijn vader, zag zijn broer verdwijnen en groeide op tussen geweld en onzekerheid.

De aanvaller groeide op in Al Safra, een dorp in de regio Kirkuk. Het geluid van kogels en drones was geen uitzondering. Op twaalfjarige leeftijd veranderde zijn leven voorgoed. Zijn vader, militair in het Iraakse leger, werd door strijders van Al-Qaida doodgeschoten terwijl hij bouwmaterialen kocht voor het huis dat hij voor zijn gezin aan het bouwen was.

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"Mijn vader ging bouwmaterialen halen voor ons nieuwe huis. Een paar uur later kregen we een telefoontje dat hij was vermoord en dat zijn lichaam in het ziekenhuis lag", vertelde Hussein. De schok was enorm. "Eerst konden we het niet geloven. Maar toen we naar het ziekenhuis gingen en mijn vader daar zagen liggen, stortte onze wereld in."

Van familiedrama naar nationale held

Na de dood van zijn vader probeerde Hussein zijn familie ervan te overtuigen te vertrekken. Zijn oudere broer weigerde echter. Jaren later sloeg het noodlot opnieuw toe. Tijdens de periode waarin terreurgroep IS de regio controleerde, werd zijn broer ontvoerd. Sindsdien heeft niemand nog iets van hem vernomen.

De gebeurtenissen waren voor Hussein aanleiding om zijn voetbaldroom op te geven. Hij wilde stoppen om voor zijn familie te zorgen, maar zijn moeder dacht daar anders over. "Ik wilde stoppen met voetbal om voor mijn familie te zorgen, maar mijn moeder weigerde dat. Ze zei dat ik moest doorgaan."

Zij herinnerde hem eraan dat voetbal zijn droom was. Hussein luisterde. Terwijl het huis dat zijn vader ooit begon te bouwen onafgemaakt bleef staan, werkte hij zich langzaam omhoog in het Iraakse voetbal. "Ik hield van voetbal, maar mijn grootste droom was genoeg geld verdienen om het huis af te maken dat mijn vader was begonnen."

Een lange weg naar het WK

De weg naar het wereldkampioenschap was minstens zo bewogen als zijn persoonlijke leven. Irak plaatste zich voor het eerst in veertig jaar voor een WK, mede dankzij Hussein. Met zijn doelpunt tegen Bolivia bezorgde hij zijn land het beslissende ticket voor de eindronde.

Zelfs de reis naar de Verenigde Staten verliep niet zonder problemen. Bij aankomst op luchthaven O'Hare in Chicago werd Hussein zeven uur lang vastgehouden door de immigratiedienst. Zijn telefoon werd gecontroleerd voordat hij uiteindelijk het land mocht binnenkomen.

Ook tijdens de kwalificatiereeks kreeg de selectie te maken met grote uitdagingen. Door de oorlog met Iran werden reisplannen voortdurend aangepast en moesten spelers soms tientallen uren onderweg zijn om wedstrijden te bereiken.

Toch bleef Hussein rustig onder alle omstandigheden. "Wij maakten ons geen zorgen, omdat we gewend zijn aan bombardementen en kogels. We hebben geleerd dat goede dingen alleen komen als je geduld hebt."

Die mentaliteit heeft hem gebracht waar hij nu staat. Op een WK waarop Irak droomt van een stunt, rust opnieuw veel verantwoordelijkheid op zijn schouders. Doelman Jalal Hassan twijfelt niet aan zijn belang voor de ploeg, liet hij voor het WK al weten. "Aymen is een naam die geen introductie nodig heeft. Zijn prestaties spreken voor zich, niet alleen in Irak maar in de hele regio en de Arabische voetbalwereld. We verwachten veel van hem."