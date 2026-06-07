Crisis bij WK-tegenstander Nederland: 'Ik schaam me, dit is een nachtmerrie'

Tunesië, een van de tegenstanders van het Nederlands elftal in de groepsfase van het WK 2026, reist met weinig vertrouwen af naar het toernooi. De ploeg van bondscoach Sabri Lamouchi kreeg zaterdag een zware tik te verwerken tegen België en ging met liefst 5-0 onderuit. Na afloop spaart Lamouchi zijn spelers en zichzelf niet.

Lamouchi verscheen zichtbaar aangeslagen voor de televisiecamera's na de afstraffing door de Rode Duivels. Volgens de bondscoach werd pijnlijk duidelijk hoe groot het verschil tussen beide landen was.

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“Als je zo het veld opgaat zoals wij vandaag, kun je niet verwachten dat het zonder gevolgen blijft. We waren gewoon niet goed genoeg”, stelde Lamouchi. “Er was een groot verschil tussen de twee ploegen, op alle niveaus.”

De Fransman trok daarbij ook het boetekleed aan. “Ik ben naar hier gekomen om de mensen te doen dromen. Maar vandaag heb ik niemand doen dromen. Dit was een nachtmerrie. Ik neem hiervoor de verantwoordelijkheid, want ik bepaal de opstelling.”

Lamouchi ziet weinig lichtpunten

Tunesië speelde het laatste halfuur van de wedstrijd met tien man, door een rode kaart voor Ismael Gharbi. De middenvelder kreeg zijn tweede gele kaart na stevige overtredingen op Youri Tielemans en Jérémy Doku. Op dat moment stond het 2-0, maar tegen tien man liep België veel verder uit.

Lamouchi zag zijn ploeg volledig wegzakken. “Met elf lukte het al niet en met tien was het ‘mission impossible’. Ik kan niet tevreden zijn met de individuele prestaties. Waarschijnlijk is onze doelman de speler die de bal het vaakst heeft geraakt.”

De bondscoach had na afloop moeite om ook maar één positief punt aan te wijzen. “Ik kan echt niets positiefs vinden, alleen dat we geen blessures hebben opgelopen. We speelden tegen een team op niveau, dat geen favoriet is op het WK maar wel ver kan komen.”

Tunesië treft Oranje op 26 juni

De nederlaag komt volgens Lamouchi op een bijzonder ongelukkig moment. Tunesië begint op 15 juni aan het WK met een duel tegen Zweden. Zes dagen later wacht Japan, voordat op 26 juni de ontmoeting met het Nederlands elftal op het programma staat.

“Deze nederlaag doet pijn. Dit valt op een slecht moment, vlak voor de reis naar het WK", zegt Lamouchi. Op de vraag wat hij de supporters wilde meegeven, volgde een veelzeggend antwoord. “Of ik een boodschap heb voor de fans? Ik schaam me gewoon...”