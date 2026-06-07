Van der Vaart wijst WK-ster aan: 'Echt schandalig hoe ze met hem omgaan'

De groepsfase van het WK 2026 moet nog beginnen, maar de NOS-analisten hebben hun glazen bol al tevoorschijn gehaald. Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonk, Wim Kieft en Imke Courtois spraken zich uit over de spelers die het toernooi kunnen kleuren, de mogelijke verrassing van het WK én de landen die volgens hen de grootste kans maken op de wereldtitel.

Mbappé en Vitinha genoemd als grootste sterren van het WK

Wanneer de vraag op tafel komt wie straks wordt uitgeroepen tot beste speler van het toernooi, schuiven Van Hooijdonk en Kieft de Franse spits Kylian Mbappé naar voren als topfavoriet. Van der Vaart hoopt zelfs vurig dat de Franse ster aanvallend gaat schitteren.

Artikel gaat verder onder video

"Hij heeft bij Real Madrid zo veel over zich heen gekregen, wordt daar uitgekotst terwijl hij topscorer en verreweg de beste speler is", zegt Van er Vaart. "Echt schandalig hoe ze daar met hem omgaan. Alleen al daarom hoop ik dat hij het op het WK laat zien."

Courtois kiest juist voor een middenvelder. Volgens haar is Vitinha momenteel de beste speler op zijn positie en kan de Portugese spelmaker zijn status op het WK verder versterken.

© Imago

Doué en Woltemade als mogelijke WK-sensaties

Ook over de mogelijke doorbraak van jonge spelers laten de analisten zich uit. Courtois ziet veel potentie in Désiré Doué, die al indruk maakt bij Paris Saint-Germain maar zich volgens haar nu aan een wereldwijd publiek kan presenteren.

Van Hooijdonk verwacht juist veel van de Duitse spits Nick Woltemade. "Hij heeft al een transfer van 75 miljoen euro gemaakt naar Newcastle United. Maar bij Duitsland is hij nog niet echt doorgebroken. Ik verwacht dat hij het dit WK gaat laten zien in het Duitse shirt."

Van der Vaart had aanvankelijk zijn oog laten vallen op Bayern-talent Lennart Karl, maar nadat duidelijk werd dat de Duitser het WK door blessureleed mist, kwam hij uit bij dezelfde naam als Courtois. "Dan denk ik toch ook Doué."

Frankrijk favoriet, Portugal droomt van primeur

Als het gaat om de wereldtitel wijzen Van der Vaart, Van Hooijdonk en Kieft vooral naar Frankrijk. De Fransen beschikken volgens hen over een ongekende hoeveelheid topspelers en behoren daardoor tot de grootste favorieten.

Tegelijkertijd wordt Portugal door meerdere analisten gezien als een ploeg die ver kan komen. Kieft en Courtois zouden het zelfs een van de grootste verrassingen van het toernooi vinden als de Portugezen voor het eerst wereldkampioen worden. "Je mag het eigenlijk geen verrassing vinden met zoveel topspelers in de selectie, maar ze komen ook nooit heel ver", zegt Kieft.

Van Hooijdonk noemt Portugal zelfs de dark horse van het WK. "Wat een selectie. Vitinha is een van de beste middenvelders op dit moment, en Bruno Fernandes heeft de meeste assists ooit in een Premier League-seizoen."

Japan lastige tegenstander voor Nederland

Waar veel ogen gericht zijn op de traditionele grootmachten, verwachten Van Hooijdonk en Van der Vaart ook veel van Japan. De Aziatische ploeg wordt door beide analisten genoemd als mogelijke verrassing van het toernooi.

"Ik vind dat zij echt aanhaken bij de absolute top", zegt Van Hooijdonk. "Ze zitten er vaak dicht tegenaan, en dan lukt het net niet. Maar dit kan het jaar van hun doorbraak worden."

Van der Vaart ziet Japan niet alleen als een gevaarlijke tegenstander voor Oranje in de groepsfase, maar denkt dat de ploeg ook na de groepsfase nog lang actief kan blijven. "Ze hebben een paar goede spelers die wij kennen uit de Eredivisie. Zij gaan het Nederland lastig maken, maar we gaan allebei door in de poule. En daarna zie ik Japan ver komen."