Ghana in extase: in minuut 95 breekt het grootste talent van de Superliga de ban

Ghana heeft een zwaarbevochten overwinning geboekt op Panama in de eerste WK-wedstrijd. De wedstrijd in Toronto stevende af op een gelijkspel, totdat Caleb Yirenkyi in de vijfde minuut van de blessuretijd het enige doelpunt van de wedstrijd maakte.

Vanaf de aftrap was duidelijk hoe groot het belang van deze ontmoeting in Groep L was. Beide landen wisten dat drie punten cruciaal konden zijn met Engeland en Kroatië nog als tegenstanders in het vooruitzicht. Dat zorgde voor een voorzichtige openingsfase, waarin Panama wel de meeste dreiging ontwikkelde. Ghana moest het stellen zonder sterspeler Thomas Partey, die Canada niet in mocht komen omdat hij aangeklaagd is voor verkrachting.

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Al na vijf minuten moest Lawrence Ati-Zigi handelend optreden. Waterman kreeg de bal op een halve volley voor zijn voeten en dwong de Ghanese doelman tot een vroege redding. Panama bleef vervolgens de ploeg met het meeste balbezit en zette Ghana regelmatig onder druk. De Afrikaanse ploeg kwam moeilijk in het spel en had na ruim een halfuur nog geen doelpoging genoteerd.

Hoewel Panama het overwicht had, bleef het aantal grote kansen beperkt. Ghana hield de ruimtes klein en vertrouwde op de individuele kwaliteiten van spelers als Jordan Ayew, Antoine Semenyo en Kamaldeen Sulemana om eventueel uit het niets toe te slaan. Dat scenario kwam echter niet uit in een eerste helft waarin beide ploegen vooral bang leken om een fout te maken. De brilstand bij rust weerspiegelde het spelbeeld perfect.

Voor Ghana volgde in de pauze wel een tegenvaller. Doelman Ati-Zigi, die in de eerste helft al last had gekregen van een blessure, kon niet verder. Benjamin Asare verscheen daardoor na rust onder de lat.

Ook in het begin van de tweede helft bleef Panama de bovenliggende partij. Christian Martínez was dicht bij de openingstreffer, maar zag zijn inzet in het zijnet verdwijnen. Ghana had nog altijd moeite om controle te krijgen en leek lange tijd niet in staat om echt gevaarlijk te worden.

Na het uur veranderde het spelbeeld langzaam. De wedstrijd werd opener en Ghana begon zich nadrukkelijker te melden op de helft van Panama. De grootste kans van de avond kwam uiteindelijk op naam van de Ghanezen. Brandon Thomas-Asante ontsnapte aan zijn bewaker en legde de bal panklaar voor André Ayew. Op het laatste moment voorkwam een Panamese verdediger met een uiterste ingreep een vrijwel zekere treffer.

Met nog twintig minuten te spelen ontstond eindelijk meer ruimte. Beide ploegen beseften dat een punt weinig waarde had en begonnen meer risico te nemen. Ghana groeide steeds verder in de wedstrijd en voerde de druk op in de slotfase, op jacht naar een late overwinning. Diep in de blessuretijd kregen The Black Stars loon naar werken: Yirenkyi kon van dichtbij binnenschieten na voorbereidend werk van Thomas-Asante. Een mooi moment voor Yirenkyi, de twintigjarige verdediger die vorig seizoen werd verkozen tot beste jonge speler in de Deense Superliga. Daarna kwam Panama nog eenmaal dicht bij een doelpunt, maar de gelijkmaker bleef uit.