Terwijl de voetbalwereld zich langzaam opmaakt voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, dwalen de gedachten van Harry Vermeegen af naar de zomer van 1994. Destijds zat de televisiemaker namens het programma Die 2 in de USA boven op het Nederlands elftal. In gesprek met het Algemeen Dagblad blikt de inmiddels 76-jarige Vermeegen op geheel eigen wijze terug op een toernooi vol brutaliteit, omkoopbare toezichthouders en geheime ontmoetingen.

In 1994 hield hij zich met compagnon Henk Spaan niet aan de regels om zo dicht mogelijk bij de Oranje-internationals te komen. In de huidige voetbalwereld riskeren journalisten en influencers direct een ban op social media als ze zonder rechten beelden schieten rondom het veld.

Artikel gaat verder onder video

Destijds ging dat er wel even anders aan toe, zo schetst Vermeegen. Zelfs tijdens de met 3-2 verloren kwartfinale tegen Brazilië stond hij doodleuk achter het doel te filmen. "Hoe ik achter dat doel kwam? Ik had altijd geld bij me om mensen om te kopen. Een toezichthouder duwde ik 200 dollar in zijn hand en klaar. Daar was gewoon budget voor. Geen vragen stellen en doorlopen." Dankzij die tactiek sprak hij Ronald Koeman direct na het laatste fluitsignaal aan de rand van het veld. "Nee, natuurlijk mocht dat niet, maar juist op die momenten was ik op m’n best."

'Heb jij weleens een leuk interview met Frenkie de Jong gezien?'

Volgens Vermeegen is de gunfactor van het huidige Nederlands elftal een stuk minder groot, puur omdat spelers tegenwoordig erg worden afgeschermd door perschefs. "Nederland leerde de internationals toen kennen op een leuke manier. De mensen gingen mede door mijn aanpak van die jongens houden. Die kansen benutten de clubs en de KNVB nu niet meer. Heb jij weleens een echt leuk interview met Frenkie de Jong gezien? Nee? Nou dan."

De mediamaker stelt dat journalisten tegenwoordig ook veel te snel opgeven en dat grote sterren nog altijd prima te benaderen zijn. "Ik ging naar Diego Maradona in Sevilla. We schroefden een Delfts Blauw bord op een blok hout en maakten er een eervolle prijs van. En hij maakte tijd voor een interview. Ik denk dat Lionel Messi nog steeds over te halen is voor een leuk item. Als je een week voor het trainingscomplex van Inter Miami staat, zegt hij je op een gegeven moment echt wel gedag. Je moet erin geloven."

Als dieven in de nacht

De anekdotes uit het Amerikaanse avontuur van '94 zijn na al die jaren nog altijd even sappig. Zo ging Vermeegen destijds stiekem golfen met Koeman, terwijl dat van bondscoach Dick Advocaat streng verboden was. "We liepen daar en er brak noodweer los. Dus wij allebei doorweekt naar de hotelkamer van Koeman. Ik kreeg een droog shirt en een trainingspak van hem, en toen werd er plotseling gebeld. Advocaat wilde wat bespreken. ‘Wegwezen jij’, zei Koeman."