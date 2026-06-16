Zorgwekkende geluiden over Jérémy Doku na België - Egypte

beleefde maandagavond een vervelende wedstrijd met België tegen Egypte. Onze zuiderburen kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel, maar voor de buitenspeler van Manchester City was het om nog een reden een vervelende wedstrijd. Doku had namelijk problemen met zijn ademhaling.

België opende het WK maandag in het Amerikaanse Seattle met een wedstrijd tegen Egypte. De Afrikanen begonnen goed aan het duel en kwamen na twintig minuten op voorsprong via Emam Ashour, maar na ruim een uur spelen zette Mohamed Hany met een eigen doelpunt de eindstand op het bord: 1-1.

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Waar men vooraf veel verwachtte van Doku, kon de ster van Manchester City geen indruk maken tegen Egypte. Bondscoach Rudi Garcia legt na afloop van de wedstrijd uit dat zijn linksbuiten kampte met ademhalingsproblemen, wat zijn zwakke wedstrijd deels verklaart. “Ook al gaat het intussen beter met hem, Jeremy had toch nog last van zijn ademhalingsproblemen”, gaf de bondscoach aan op zijn persconferentie. Eerder moest de Belg ook al een training staken met vergelijkbare problemen.

De ademhalingsproblemen van Doku hadden impact op de wedstrijd. “Hij kon in de tweede helft niet meer voluit gaan”, aldus Garcia. “Jeremy was nog niet op zijn best en sinds die ademhalingsproblemen miste hij energie. Desondanks blijft hij heel belangrijk voor ons.” De aanvaller werd vijf minuten voor tijd naar de kant gehaald en heeft nu vijf dagen om te herstellen. Zondagavond speelt België om 21.00 uur zijn tweede groepswedstrijd, als Iran de tegenstander is in Los Angeles.