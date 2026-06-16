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Zorgwekkende geluiden over Jérémy Doku na België - Egypte

16 juni 2026, 13:04
Jérémy Doku bij België
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Jérémy Doku beleefde maandagavond een vervelende wedstrijd met België tegen Egypte. Onze zuiderburen kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel, maar voor de buitenspeler van Manchester City was het om nog een reden een vervelende wedstrijd. Doku had namelijk problemen met zijn ademhaling.

België opende het WK maandag in het Amerikaanse Seattle met een wedstrijd tegen Egypte. De Afrikanen begonnen goed aan het duel en kwamen na twintig minuten op voorsprong via Emam Ashour, maar na ruim een uur spelen zette Mohamed Hany met een eigen doelpunt de eindstand op het bord: 1-1.

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Waar men vooraf veel verwachtte van Doku, kon de ster van Manchester City geen indruk maken tegen Egypte. Bondscoach Rudi Garcia legt na afloop van de wedstrijd uit dat zijn linksbuiten kampte met ademhalingsproblemen, wat zijn zwakke wedstrijd deels verklaart. “Ook al gaat het intussen beter met hem, Jeremy had toch nog last van zijn ademhalingsproblemen”, gaf de bondscoach aan op zijn persconferentie. Eerder moest de Belg ook al een training staken met vergelijkbare problemen.

De ademhalingsproblemen van Doku hadden impact op de wedstrijd. “Hij kon in de tweede helft niet meer voluit gaan”, aldus Garcia. “Jeremy was nog niet op zijn best en sinds die ademhalingsproblemen miste hij energie. Desondanks blijft hij heel belangrijk voor ons.” De aanvaller werd vijf minuten voor tijd naar de kant gehaald en heeft nu vijf dagen om te herstellen. Zondagavond speelt België om 21.00 uur zijn tweede groepswedstrijd, als Iran de tegenstander is in Los Angeles.

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Ik zag bij België meerdere spelers enorm hijgen en puffen en zichtbaar worstelen met de omstandigheden. Geen idee of het daar bij Doku mee te maken had.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.185 Reacties
1.358 Dagen lid
6.454 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik zag bij België meerdere spelers enorm hijgen en puffen en zichtbaar worstelen met de omstandigheden. Geen idee of het daar bij Doku mee te maken had.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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België - Egypte

1 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Jérémy Doku

Jérémy Doku
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 24 jaar (27 mei 2002)
Positie: AM, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
30
5
2024/2025
Man City
29
3
2023/2024
Man City
29
3
2023/2024
Rennes
2
1

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep G
GS
DS
PT
1
Nieuw-Zeeland
1
0
1
2
Iran
1
0
1
3
België
1
0
1
4
Egypte
1
0
1

Complete Stand

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