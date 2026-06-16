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Salah boos na wissel: 'Die klopt vanavond op hotelkamerdeur van de bondscoach'

16 juni 2026, 07:45   Bijgewerkt: 08:00
Mohamed Salah
Foto: © Imago
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Aan tafel bij Vandaag Inside Oranje is maandagavond met verbazing gereageerd op de ontevreden reactie van Mohamed Salah na zijn wissel tijdens het WK-duel van Egypte. De sterspeler ging zichtbaar gefrustreerd naar de kant, wat volgens de analisten boekdelen spreekt over de huidige fase van zijn carrière. Volgens Johan Derksen en René van der Gijp heeft de aanvaller moeite om te accepteren dat hij over zijn hoogtepunt heen is.

De discussie ontstond naar aanleiding van de groepswedstrijd tussen Egypte en België, die maandag in een 1-1 gelijkspel eindigde. Salah, die op de dag van de wedstrijd zijn 34ste verjaardag vierde, leverde in de negentiende minuut nog wel de assist af bij de openingstreffer. In de 83ste minuut besloot de bondscoach echter om zijn aanvoerder naar de kant te halen. Presentator Wilfred Genee vroeg zich in de uitzending af of de linkspoot die wissel kon waarderen. Van der Gijp was daar heel duidelijk over: "Nee, die was niet blij", zo klonk het droogjes.

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Van der Gijp voorzag met een knipoog nog wel een staartje aan het incident. "Hij gaat vanavond nog even langs bij die trainer op de kamer denk ik en gaat hem vertellen: dit gaan we niet meer moet doen, tenzij Mo het aangeeft." Derksen trok een hardere conclusie en verwees naar zijn eerdere vete met Arne Slot. "Dan zal deze trainer ook wel weg moeten", stelde hij.

Volgens Derksen is het gedrag van Salah tekenend voor zijn veranderende status. "Die man kan niet verwerken dat hij op zijn retour is", meent de analist. Van der Gijp is het eens dat het probleem vooral bij de speler zelf ligt. "Het beste is eraf en dat kan gebeuren. Maar ik snap niet dat je dat zelf niet aan kan voelen", besloot hij. Over het spel van De Farao's was Gijp overigens beter te spreken. "De Belgen waren niet goed, maar de Egyptenaren vielen me absoluut niet tegen", oordeelde de analist.

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Loopt echt naast zijn schoenen. Bewees meteen dat Slot een hele kluif aan deze smet in de groep had.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.966 Reacties
1.358 Dagen lid
19.901 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Loopt echt naast zijn schoenen. Bewees meteen dat Slot een hele kluif aan deze smet in de groep had.

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België - Egypte

1 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Mohamed Salah

Mohamed Salah
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (15 jun. 1992)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
27
7
2024/2025
Liverpool
38
29
2023/2024
Liverpool
32
18
2022/2023
Liverpool
38
19

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep G
GS
DS
PT
1
Nieuw-Zeeland
1
0
1
2
Iran
1
0
1
3
België
1
0
1
4
Egypte
1
0
1

Complete Stand

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