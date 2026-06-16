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Onrust in stadion na Iran - Nieuw-Zeeland: supporters op de vuist

16 juni 2026, 12:23
Onrust Iran - Nieuw-Zeeland
Foto: © X @thecasualultra
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Iran speelde in de nacht van maandag op dinsdag zijn eerste wedstrijd van het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten tegen Nieuw-Zeeland (2-2), wat door de oorlog met de VS een beladen duel was. Na afloop liepen de spanningen in het stadion op toen verschillende supporters met elkaar op de vuist gingen.

Voor Iran is het WK van 2026 verre van een normaal toernooi. De ploeg kreeg te maken met een verstoorde voorbereiding, onzekerheid rond de reis naar de Verenigde Staten en de beladen context van de oorlog met de VS en Israël. Buiten het stadion waren meerdere protesten van de diaspora tegen het huidige Iraanse regime zichtbaar, terwijl een deel van het publiek door het volkslied voorafgaand aan de wedstrijd heen floot.

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De wedstrijd zelf werd uiteindelijk een spektakelstuk. Al na zeven minuten kwam Nieuw-Zeeland op voorsprong via Elijah Just, maar na een half uur tekende Ramin Rezaeian voor de gelijkmaker. Tien minuten na de rust was het Just die zijn land opnieuw de voorsprong bezorgde. Lang kon Nieuw-Zeeland hier echter niet van genieten, want negen minuten later was het Mohammad Mohebi die de eindstand op het bord zette: 2-2.

Na afloop van de wedstrijd was het onrustig in het stadion, zo blijkt uit beelden gedeeld door Casual Ultra Official. Op de video is te zien hoe verschillende supporters, die volgens het X-account allemaal Iraans zijn, met elkaar op de vuist gaan en uit elkaar gehaald moeten worden. De precieze reden achter het conflict is niet duidelijk, maar het is aannemelijk dat het om voor- en tegenstanders van het huidige regime in Iran gaat.

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Iran - Nieuw-Zeeland

2 - 2
Vandaag gespeeld om 03:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep G
GS
DS
PT
1
Nieuw-Zeeland
1
0
1
2
Iran
1
0
1
3
België
1
0
1
4
Egypte
1
0
1

Complete Stand

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