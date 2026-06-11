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Forse domper voor Marokko: twee basisspelers vallen vlak voor WK uit

11 juni 2026, 15:33
Mohamed Ouahbi van Marokko Onder 20
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Marokko zal het op het WK moeten stellen zonder twee beoogde basiskrachten. Nayef Aguerd en Abde Ezzalzouli moeten het toernooi aan zich voorbij laten gaan, zo maakt de bond bekend. Marwane Saadane van Al-Fateh en Amine Sbai van Angers zijn opgeroepen als vervangers.

Marokko speelt in de nacht van zaterdag op zondag zijn eerste wedstrijd op het WK van 2026, als om 00.00 Brazilië de tegenstander is in Groep C. Inmiddels is duidelijk dat de Afrikanen het op het toernooi moeten stellen zonder Aguerd en Ezzalzouli. Eerstgenoemde kampte al langer met een liesblessure, maar keerde woensdag terug op het trainingsveld. Uiteindelijk is besloten dat hij niet fit genoeg is om deel te nemen aan het toernooi.

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Ezzalzouli reisde wel fit af naar de nationale ploeg van Marokko. De 24-jarige aanvaller van Real Betis begon zondag nog in de basis in het oefenduel met Noorwegen (1-1), maar liep in de eerste helft een knieblessure op. De buitenspeler probeerde de wedstrijd nog wel uit te spelen, maar kon uiteindelijk niet verder. De verwachting is dat Ezzalzouli zo’n twee tot drie weken moet toekijken, waarmee hij mogelijk de hele groepsfase mist.

De technische staf van Marokko heeft dus besloten om zowel Aguerd als Ezzalzouli naar huis te sturen. Saadane en Sbai zijn opgeroepen als hun vervangers. Tegen Noorwegen viel ook Noussair Mazraoui uit met een blessure, maar hij behoort nog wel tot de WK-selectie.

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Nayef Aguerd

Nayef Aguerd
Olympique de Marseille
Team: Marseille
Leeftijd: 30 jaar (30 mrt. 1996)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Marseille
16
1
2025/2026
West Ham
2
0
2024/2025
West Ham
0
0
2024/2025
Real Sociedad
21
0

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep C
GS
DS
PT
1
Brazilië
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haïti
0
0
0
4
Schotland
0
0
0

Complete Stand

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