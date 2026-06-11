Marokko zal het op het WK moeten stellen zonder twee beoogde basiskrachten. en moeten het toernooi aan zich voorbij laten gaan, zo maakt de bond bekend. Marwane Saadane van Al-Fateh en Amine Sbai van Angers zijn opgeroepen als vervangers.

Marokko speelt in de nacht van zaterdag op zondag zijn eerste wedstrijd op het WK van 2026, als om 00.00 Brazilië de tegenstander is in Groep C. Inmiddels is duidelijk dat de Afrikanen het op het toernooi moeten stellen zonder Aguerd en Ezzalzouli. Eerstgenoemde kampte al langer met een liesblessure, maar keerde woensdag terug op het trainingsveld. Uiteindelijk is besloten dat hij niet fit genoeg is om deel te nemen aan het toernooi.

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Ezzalzouli reisde wel fit af naar de nationale ploeg van Marokko. De 24-jarige aanvaller van Real Betis begon zondag nog in de basis in het oefenduel met Noorwegen (1-1), maar liep in de eerste helft een knieblessure op. De buitenspeler probeerde de wedstrijd nog wel uit te spelen, maar kon uiteindelijk niet verder. De verwachting is dat Ezzalzouli zo’n twee tot drie weken moet toekijken, waarmee hij mogelijk de hele groepsfase mist.

De technische staf van Marokko heeft dus besloten om zowel Aguerd als Ezzalzouli naar huis te sturen. Saadane en Sbai zijn opgeroepen als hun vervangers. Tegen Noorwegen viel ook Noussair Mazraoui uit met een blessure, maar hij behoort nog wel tot de WK-selectie.