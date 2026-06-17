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Briljante beelden: ‘roeiende’ Noorse fans stelen de show in Boston

17 juni 2026, 13:58
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Fans van Noorwegen hebben zich rondom het openingsduel van het WK met Irak in Boston op briljante wijze laten zien. In een virale video is te zien hoe een grote groep supporters ‘roeiend’ op een roltrap bij het station zitten.

Noorwegen plaatste zich overtuigend voor het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Het is na 1938, 1994 en 1998 de vierde keer in de geschiedenis dat de Scandinaviërs meedoen aan de mondiale eindronde. De Noorse fans zijn in grote aantallen naar de Verenigde Staten gekomen om hun land na zes gemiste WK’s weer te steunen op het hoogste podium.

In de nacht van dinsdag op woensdag speelde Noorwegen zijn eerste wedstrijd van het toernooi in Boston tegen Irak, dat met 4-1 werd verslagen. Gedurende die wedstrijd werden de supporters meermaals in beeld gebracht met een unieke actie. Tijdens de zogeheten ‘viking row’ deden alle Noorse fans massaal alsof ze op de tribunes aan het roeien waren.

Deze ‘viking row’ heeft echter ook buiten het stadion prachtige beelden opgeleverd. Zo heeft Jeremy Siegel van GBH vastgelegd hoe een groep Noorse fans achter elkaar op een roltrap is gaan zitten, waarna ze zich met roeiende bewegingen naar boven lieten brengen. De video gaat flink viraal en is op het moment van schrijven al meer dan zes miljoen keer bekeken.

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Irak - Noorwegen

1 - 4
Vandaag gespeeld om 00:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Noorwegen
1
3
3
2
Frankrijk
1
2
3
3
Senegal
1
-2
0
4
Irak
1
-3
0

Complete Stand

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