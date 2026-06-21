Oranje-fans mogen stadion niet uit om potentiële noodsituatie: 'Blijf op uw plaats'

Supporters die na Nederland - Zweden direct huiswaarts wilden keren, moesten zaterdagavond noodgedwongen langer in het stadion blijven. Vanwege naderend onweer in Houston kregen aanwezigen kort na afloop van de wedstrijd het dringende verzoek om hun plaatsen niet te verlaten en instructies van het stadionpersoneel op te volgen.

Terwijl Oranje net een overtuigende 5-1 overwinning op Zweden had geboekt, verschenen op de grote schermen waarschuwingen voor het slechte weer. Supporters werd geadviseerd beschutting te zoeken en voorlopig binnen te blijven. “Blijf alstublieft op uw plaats zitten en volg de aanwijzingen van de medewerkers op”, luidde de boodschap die door het stadion werd verspreid.

Onweer boven Houston

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De melding volgde kort nadat Nederland een overtuigende overwinning had geboekt op Zweden. Er bevonden zich nog altijd flink wat Nederlandse supporters op de tribunes toen de boodschap werd getoond.

Het naderende onweer boven Houston zorgde ervoor dat de stadionorganisatie uit voorzorg maatregelen nam. Supporters werden geadviseerd om ter plaatse beschutting te zoeken en niet direct naar buiten te gaan.

Situatie snel onder controle

Lang duurde de overlast uiteindelijk niet. Het onweer trok relatief snel voorbij, waardoor de situatie binnen korte tijd weer normaliseerde. Ongeveer een half uur nadat de eerste waarschuwingen waren afgegeven, waren de tribunes vrijwel volledig leeggelopen.