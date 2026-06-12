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Paraguay-aanvoerder barst in tranen uit tijdens persconferentie

12 juni 2026, 14:24
Persconferentie Paraguay Diego Gómez
Foto: © ESPN
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Diego Gómez is in de aanloop naar de openingswedstrijd van Paraguay op het WK overmand door emoties. De 23-jarige aanvoerder barstte tijdens een persconferentie in tranen uit toen hij sprak over het naderende groepsduel met de Verenigde Staten. Voor het Zuid-Amerikaanse land betekent de ontmoeting van komende nacht de eerste deelname aan een mondiale eindronde in zestien jaar tijd.

De middenvelder van Brighton & Hove Albion kon zijn gevoelens moeilijk verbergen toen hij de pers te woord stond. "Ik ben heel tevreden hier. Om mijn land te kunnen vertegenwoordigen. En dat we ons na lang wachten eindelijk hebben gekwalificeerd", vertelt de spelverdeler.

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Bondscoach Gustavo Alfaro nam het vervolgens even over van zijn pupil. "We hebben er geen woorden voor. Zo voelen we ons. Zo voelen wij ons en zo voelt heel Paraguay zich. En zo voelen onze spelers zich", mengt de trainer zich. Nadat hij was gekalmeerd, benadrukte de international zijn toewijding. "Jullie kennen mij. Ik ben heel emotioneel", sprak hij. "Ik zal honderd procent geven om alle mensen blij te maken", besloot de hevig geëmotioneerde Gómez.

Dat de rechtspoot als leider van zijn land op het podium in Noord-Amerika staat, volgt op een uitstekend seizoen in de Engelse Premier League. De speler maakte in januari 2025 voor circa 16,5 miljoen euro de overstap van Inter Miami naar Brighton. Bij de Engelse formatie groeide hij onder trainer Fabian Hürzeler razendsnel uit tot een onbetwiste basisklant. 

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Veren. Staten - Paraguay

03:00
Wordt gespeeld op 13 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Diego Gómez

Diego Gómez
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Leeftijd: 23 jaar (27 mrt. 2003)
Positie: M (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
32
5
2024/2025
Brighton
1
0
2024/2025
Brighton
16
1
2024
Inter Miami
22
3

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep H
GS
DS
PT
1
Spanje
0
0
0
2
Kaapverdië
0
0
0
3
Saoedi-Arabië
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0

Complete Stand

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