Dévy Rigaux oogst lof bij het panel van Voetbalpraat op ESPN. Analisten Arnold Bruggink en Kenneth Perez vinden het 'sterk' van de Belg dat hij het in zijn eerste week in De Kuip al aandurft om clubicoon Robin van Persie te ontslaan als hoofdtrainer.

Feyenoords nieuwe technisch directeur Dévy Rigaux kondigde bij zijn presentatie aan de positie van Van Persie te gaan analyseren. Afgelopen zondag deelden de Rotterdammers de uitkomst: na anderhalf jaar wordt het clubicoon op straat gezet, ondanks een contract tot medio 2027. "We hebben intern een grondige analyse gemaakt. Daarin hebben we onder meer de ontwikkeling van het geleverde spel en de dalende trend qua puntenaantal, zowel Europees als in de Eredivisie meegenomen. De conclusie was dat we beter met een nieuwe hoofdtrainer kunnen starten aan het volgende seizoen", motiveerde Rigaux het besluit.

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Het ontslag van Van Persie kwam voor Arnold Bruggink niet als een verrassing. "Uitstel van executie, was het", zegt de voormalig technisch directeur van FC Twente. "Ik vind dat het nog redelijk lang heeft geduurd", vervolgt Bruggink tot hilariteit van Perez. "Je kan, als je er een week zit, hem niet op de tweede dag ontslaan en zeggen dat je een grondige analyse hebt gemaakt. Dat doe je niet in 24 uur", reageert de Deen.

Volgens Bruggink zou Van Persie zijn lot weleens bezegeld kunnen hebben toen hij opmerkte dat allen hijzelf bepaalde wie volgend seizoen bij Feyenoord zou spelen, en wie niet. "Dat gaf natuurlijk in niets aan dat jij ook maar met iemand wilde gaan samenwerken, omdat je heel duidelijk laat zien dat jij de baas zou zijn. Dat is zo kansloos, om dat bij een club te doen", aldus Bruggink.

'Hulde voor de technisch directeur, dit was het ideale moment'

Perez begreep de opmerkingen van Van Persie dan weer wél: "Het is natuurlijk een ideaal moment om de macht naar je toe te trekken, in een vacuüm. Ik kan me voorstellen dat hem geadviseerd is om te laten zien dat hij de kapitein is, maar dat heeft in dit geval averechts gewerkt. En ik moet zeggen: hulde voor die technisch directeur. Het is in ieder geval geen scorebordjournalistiek-technisch directeur. Dan had hij gezegd: Natuurlijk blijft hij zitten, want hij heeft de tweede plek behaald. Nee, dat was niet makkelijk geweest. Dit was het ideale moment."

Bruggink vermoedt dat er bij de analyses in ieder geval uitgebreid naar de onderliggende data is gekeken. "Balveroveringen op eigen helft, expected goals, alles erop en eraan. En Feyenoord stond gewoon héél laag. En 55 punten (het waren er 65, red.), dan ben je in een normale competitie gewoon vijfde of vierde. Dus als je naar de nieuwe directie kijkt, dan snap ik dat je deze keuze hebt gemaakt. Er zijn gewoon heel veel dingen gebeurd waarvan je denkt: Als je daar nog een seizoen mee ingaat, dat geeft niet heel veel houvast."

'Óók meegenomen dat Van Persie een clubicoon is bij Feyenoord'

Perez vraagt Bruggink vervolgens of hij het als nieuwe td had aangedurfd om al in zijn eerste werkweek een clubicoon op straat te zetten. "Toen ik bij Twente begon stopte Ron Jans en konden we zelf een nieuwe trainer aanstellen. Dat is wel prettig om zo te gaan werken. Maar of ik binnen een week iemand zou ontslaan? Je kent me een beetje, dat is niet mijn eerste gedachte. Maar één ding Kenneth, en dat moet je altijd onthouden: je zit er voor het belang van de club. Dat moet zo goed mogelijk gaan. Daar zullen ze echt goed over hebben nagedacht, en ook mee hebben genomen dat Robin van Persie een clubicoon is bij Feyenoord."

'Er was maar één reden waarom Van Persie zou blijven, verder stond álles op rood'

De kritiek van adviseur Dick Advocaat, die Rigaux wegzette als 'een mannetje van 38', vond Perez dan ook niet terecht. "Waar slaat leeftijd op? Je kan ook zeggen: Jij bent 70, wat heb jij nou? Dat heeft toch niks met leeftijd te maken?" Bruggink zegt daarop dat hij die opmerking ook 'bijzonder' vond en dat het 'sterk' is geweest van Rigaux om Van Persie de laan uit te sturen. "Dat vind ik ook", beaamt Perez. "Er is één reden waarom hij zou blijven: omdat hij Champions League heeft gehaald. Verder staat álles op rood. Gedrag, resultaten - nou ja, niet het eindresultaat. En je hebt te maken met een competitie die dit seizoen nergens op sloeg, qua concurrentie voor de tweede plek. Dat gaat natuurlijk niet nog een keer gebeuren, lijkt mij."