Roberto Martínez is op een persconferentie ingegaan op de rol van bij Portugal. De bondscoach is absoluut niet van plan om zijn sterspeler uit de basis te halen en wijst op het belang van de 41-jarige aanvaller.

Ronaldo kende vorige week een teleurstellende start van het WK met Portugal. In Houston eindigde het in 1-1 tegen DR Congo, waarbij de spits enkele kansen om zeep hielp. Dat kwam hem van verschillende kanten op kritiek te staan. Velen vroegen zich afgelopen week dan ook af of Portugal er niet beter aan doet om Ronaldo op de bank te zetten.

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Op zijn persconferentie heeft Martínez gereageerd op die suggestie. “We zijn een team dat de bal wil hebben, snel wil omschakelen en de tegenstander snel onder druk wil zetten om de bal te veroveren”, begint de bondscoach. “Als je de bal hebt, heb je veel persoonlijkheid nodig en moet je weten hoe je de zestien van de tegenstander moet bereiken. Je moet een speler hebben die ruimte creëert in het laatste deel van het veld.”

Volgens Martínez is Ronaldo daarin ‘de beste’, zo maakt hij duidelijk. “Zijn cijfers wijzen dat uit. Niet de cijfers van het icoon Ronaldo, maar van die van de huidige speler van de nationale ploeg”, benadrukt de Spanjaard. “Als je naar de laatste 32 wedstrijden kijkt, is hij de speler die op die manier speelt. Het ruimte maken en het afronden. Hij is het laatste puzzelstukje in het wedstrijdplan van Portugal.” De spits lijkt dinsdagavond om 19.00 uur tegen Oezbekistan dus gewoon een basisplaats te hebben.