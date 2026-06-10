Wesley Sneijder denkt dat de grote verrassing gaat zijn op het WK van deze zomer, zo stelt hij bij Wes & Raf. De oud-middenvelder denkt dat de buitenspeler van Feyenoord de van 2026 wordt.

Het WK van 2014 in Brazilië betekende de doorbraak van Rodríguez op het wereldtoneel. De Colombiaanse middenvelder kroonde zich met zes doelpunten tot topscorer van het toernooi en werd logischerwijs opgenomen in het team van het toernooi. Ook won de linkspoot de Puskás Award voor zijn schitterende volley in de achtste finale tegen Uruguay. Na afloop van het toernooi maakte Rodríguez voor 75 miljoen euro de overstap van AS Monaco naar Real Madrid.

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Met het WK van 2026 voor de deur vraagt Sneijder aan Rafael van der Vaart wie hij denkt dat de James Rodríguez van dit toernooi gaat worden. “Ik heb er wel een”, gaat de recordinternational van Oranje verder als zijn oud-teamgenoot stil blijft. “Er is altijd een iemand die als voetballer geboren wordt”, schetst presentator Wytse van der Goot. “Exact”, zegt Sneijder, waarna hij zijn voorspelling aandraagt. “Hij scoorde toevallig tegen Nederland, maar ik denk Hadj Moussa. Twee goede wedstrijden en het kan zomaar.”

De aanvaller van Feyenoord begon vorige week nog op de bank bij Algerije in het oefenduel met Oranje in De Kuip. In de tweede helft kwam hij als invaller binnen de lijnen en zorgde hij op fraaie wijze voor de enige goal van de wedstrijd. Van der Vaart kan zich wel vinden in de lezing van zijn collega. “Mijn beste vriend is Feyenoorder en iedereen loopt altijd maar te zeiken over Hadj Moussa.” Onterecht, stelt Van der Vaart. “Hij is een juweeltje voor Feyenoord. Voor hem kom je naar het stadion.”