Tijdens het grootste Wereldkampioenschap voetbal aller tijden worden tientallen wedstrijden afgewerkt terwijl heel Nederland op één oor ligt. Daarom komt FCUpdate gedurende het toernooi elke ochtend met de WK-wekdienst, waarmee je in één oogopslag ziet wat je in de voorgaande nacht gemist hebt. Dit is wat er gebeurde in de vroege uurtjes van zaterdag 20 juni.

Botsing bij Oranje eist tweede slachtoffer: Frenkie de Jong onzeker voor Zweden

Het is onzeker of Frenkie de Jong zondag in actie kan komen voor Nederland tegen Zweden. De middenvelder heeft klachten overgehouden aan een botsing met Quinten Timber, die tot een lichte hersenschudding leidde bij Timber. Lees hier wat bondscoach Ronald Koeman vannacht op een persconferentie te zeggen had over de blessure van De Jong.

Marokko dankt Saibari en is nagenoeg zeker van volgende ronde

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Marokko heeft dankzij een 0-1 zege op Schotland een reuzenstap richting de zestiende finales van het WK gezet. In Boston was PSV'er Ismael Saibari wederom de gevierde man. Lees hier het wedstrijdverslag van Schotland - Marokko.

Brazilië ruim langs Haïti: mogelijk gevolgen voor Oranje

Brazilië gaat na twee speelronden aan kop in Groep C van het WK. In Philadelphia waren de Goddelijke Kanaries met 3-0 te sterk voor Haïti. Alle doelpunten vielen voor rust. Lees hier het verslag van Brazilië - Haïti, en wat de uitslag betekent voor het Nederlands elftal.

Primeur voor Almíron: eerste 'Prestianni'-kaart is een feit

Miguel Almíron, heeft een negatieve primeur op zijn naam geschreven. De middenvelder van Paraguay zei op slag van rust in het duel met Turkije iets tegen tegenstander Mert Müldür en bedekte daarbij zijn mond met zijn hand. Dát mag sinds dit WK niet meer, en dus greep de VAR in en werd Almíron de eerste speler die dankzij de 'Prestianni-regel', naar de Benfica-middenvelder die een racistische opmerking zou hebben gemaakt naar Vinícius Júnior, met direct rood van het veld werd gestuurd.

Turkije uitgeschakeld na verlies tegen tiental Paraguay

Turkije is na twee poulewedstrijden uitgeschakeld op het WK. In San Francisco was Paraguay dankzij een razendsnelle treffer met 0-1 te sterk voor de mannen van bondscoach Vincenzo Montella. Door een rode kaart van Miguel Almíron stonden de Zuid-Amerikanen ruim een helft met een man minder, maar in ondertal hield het stand. Lees hier het wedstrijdverslag van Turkije - Paraguay.

Het resterende programma van 20 juni

Vanavond staat de tweede poulewedstrijd van Nederland op het programma. In Dallas stuit Oranje op Zweden, dat haar eerste wedstrijd met grote cijfers won van Tunesië (5-1). Later op de avond komt ook Duitsland in actie, terwijl 's nachts de tweede wedstrijd van het Curaçao van Dick Advocaat op het programma staat én het andere treffen in de poule van Oranje: Tunesië - Japan.

Programma 20 juni

19.00 uur: Nederland - Zweden in Dallas

22.00 uur: Duitsland - Ivoorkust in Toronto

Programma 21 juni

02.00 uur: Ecuador - Curaçao in Kansas City

06.00 uur: Tunesië - Japan in Monterrey

