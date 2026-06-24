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Zian Flemming kan ondanks degradatie in Premier League blijven: serieuze interesse

24 juni 2026, 17:42
Zian Flemming voorafgaand aan wedstrijd Burnley
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Zian Flemming kan na de degradatie van Burnley mogelijk actief blijven in de Premier League. Brentford heeft serieuze interesse getoond in de diensten van de 27-jarige aanvaller, zo meldt Voetbal International. De Nederlandse spits, die ontbreekt in de WK-selectie van Oranje, heeft echter meer opties.

Bij het gedegradeerde Burnley was de Amsterdammer de afgelopen maanden een van de weinige lichtpuntjes. De rechtspoot was in 29 competitiewedstrijden goed voor elf doelpunten, wat neerkwam op bijna een derde van de totale seizoensproductie van zijn werkgever. 

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Opvallend is dat Flemming nooit serieus in beeld is geweest bij het Nederlands elftal. Bij de bekendmaking van de WK-selectie, leek Ronald Koeman hem in eerste instantie niet eens te kennen.

Ondanks de degradatie naar het Championship zit de club van eigenaar Alan Pace in een sterke onderhandelingspositie. De clubtopscorer beschikt op Turf Moor namelijk over een doorlopend contract tot medio 2029, nadat een verplichte koopoptie van ruim acht miljoen euro in zijn eerdere huurcontract werd gelicht.

Interesse van Brentford en andere kapers op de kust

Brentford hoopt de smaakmaker op het hoogste niveau te houden en ziet in hem een ideale versterking voor de voorhoede. 

Huidige club Burnley hoopt de goaltjesdief stiekem te behouden voor de strijd om promotie, of hem tijdelijk te stallen bij zusterclub RCD Espanyol. Die Spaanse formatie valt net als Burnley onder de Amerikaanse investeringsgroep ALK Capital en is momenteel bezig om ook Quilindschy Hartman over te nemen.

De kans op een dergelijk scenario voor Flemming lijkt echter klein. De veelzijdige speler heeft zich in de kijker gespeeld bij diverse clubs uit andere Europese topcompetities en zoekt nadrukkelijk naar een sportieve uitdaging. Een overstap naar een formatie die uitkomt op een Europees podium behoort daarbij tot de serieuze mogelijkheden.

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Zian Flemming

Zian Flemming
Burnley
Team: Burnley
Leeftijd: 27 jaar (1 aug. 1998)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Burnley
29
11
2024/2025
Millwall
0
0
2023/2024
Millwall
46
7
2022/2023
Millwall
43
15

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