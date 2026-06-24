kan na de degradatie van Burnley mogelijk actief blijven in de Premier League. Brentford heeft serieuze interesse getoond in de diensten van de 27-jarige aanvaller, zo meldt Voetbal International. De Nederlandse spits, die ontbreekt in de WK-selectie van Oranje, heeft echter meer opties.

Bij het gedegradeerde Burnley was de Amsterdammer de afgelopen maanden een van de weinige lichtpuntjes. De rechtspoot was in 29 competitiewedstrijden goed voor elf doelpunten, wat neerkwam op bijna een derde van de totale seizoensproductie van zijn werkgever.

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Opvallend is dat Flemming nooit serieus in beeld is geweest bij het Nederlands elftal. Bij de bekendmaking van de WK-selectie, leek Ronald Koeman hem in eerste instantie niet eens te kennen.

Ondanks de degradatie naar het Championship zit de club van eigenaar Alan Pace in een sterke onderhandelingspositie. De clubtopscorer beschikt op Turf Moor namelijk over een doorlopend contract tot medio 2029, nadat een verplichte koopoptie van ruim acht miljoen euro in zijn eerdere huurcontract werd gelicht.

Interesse van Brentford en andere kapers op de kust

Brentford hoopt de smaakmaker op het hoogste niveau te houden en ziet in hem een ideale versterking voor de voorhoede.

Huidige club Burnley hoopt de goaltjesdief stiekem te behouden voor de strijd om promotie, of hem tijdelijk te stallen bij zusterclub RCD Espanyol. Die Spaanse formatie valt net als Burnley onder de Amerikaanse investeringsgroep ALK Capital en is momenteel bezig om ook Quilindschy Hartman over te nemen.

De kans op een dergelijk scenario voor Flemming lijkt echter klein. De veelzijdige speler heeft zich in de kijker gespeeld bij diverse clubs uit andere Europese topcompetities en zoekt nadrukkelijk naar een sportieve uitdaging. Een overstap naar een formatie die uitkomt op een Europees podium behoort daarbij tot de serieuze mogelijkheden.