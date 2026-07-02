Ajax denkt aan WK-spits die viraal ging met onsportieve actie tegen Kaapverdië

Ajax heeft op de korrel als nieuwe spits. Volgens Mundo Deportivo toont Ajax serieuze belangstelling voor de Uruguayaanse WK-international, die afgelopen seizoen indruk maakte bij Real Oviedo. De concurrentie is echter groot, want ook meerdere Spaanse clubs azen op de 28-jarige aanvaller.

De 28-jarige Viñas speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Real Oviedo, waar hij na een stroeve start uitgroeide tot de meest trefzekere speler van de ploeg. In 34 officiële wedstrijden was de spits goed voor negen doelpunten en één assist. Na afloop van de huurperiode is hij teruggekeerd naar Club León, waar hij nog tot medio 2027 onder contract staat.

Ajax krijgt concurrentie uit Spanje

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Volgens Mundo Deportivo behoort Ajax tot de clubs die zich inmiddels hebben gemeld voor de Uruguayaan. Sterker nog, de Spaanse krant meldt dat de Amsterdamse club tot de meest geïnteresseerde partijen behoort. Van een concreet bod is vooralsnog geen sprake.

De strijd om de handtekening van Viñas lijkt echter allesbehalve eenvoudig te worden. Real Oviedo wil de aanvaller graag opnieuw huren na zijn sterke seizoen, terwijl ook Elche en Deportivo La Coruña zich hebben geïnformeerd naar zijn beschikbaarheid.

Bewezen doelpuntenmaker

Viñas maakte deze zomer deel uit van de WK-selectie van Uruguay en kwam tijdens alle drie de groepswedstrijden in actie. In de eerste twee duels begon hij in de basis, terwijl hij in de laatste groepswedstrijd als invaller binnen de lijnen kwam.

Met veertien interlands en twee doelpunten beschikt de aanvaller inmiddels over de nodige ervaring op internationaal niveau. Club León lijkt bovendien open te staan voor een transfer, aangezien deze zomer een van de laatste mogelijkheden is om nog een transfersom te ontvangen voor de spits, die nog één jaar onder contract staat.

Ajax lijkt daarmee serieus werk te maken van een ervaren nummer negen, maar zal meerdere kapers op de kust moeten aftroeven als het Viñas daadwerkelijk naar Amsterdam wil halen.

Het WK van Viñas

Viñas beleefde een wisselvallig WK met Uruguay. De spits begon sterk aan het eindtoernooi en kreeg na het openingsduel met Saudi-Arabië lof van de Uruguayaanse media, die hem zelfs tot de uitblinkers rekenden. Zijn basisplaats voor de tweede groepswedstrijd werd gezien als verdiend, maar aanvallend wist hij die goede indruk niet door te trekken. In drie WK-optredens bleef Viñas zonder doelpunt of assist en hij verdween na de groepsfase met Uruguay al uit het toernooi.

Zijn naam ging vooral de wereld over door een opvallend incident in de wedstrijd tegen Kaapverdië. Toen Telmo Arcanjo met kramp op de grond lag, leek Viñas zijn tegenstander eerst te helpen door diens been te strekken. Op het moment dat Uruguay de bal veroverde, liet hij Arcanjo echter direct los om zich bij de aanval te voegen. Die aanval mondde uit in de gelijkmaker van Uruguay, waarna de beelden viraal gingen. De actie leidde tot felle discussies over fair play: sommigen noemden het slim opportunisme, terwijl anderen het juist onsportief vonden.

De bondscoach van Kaapverdië sprak openlijk zijn irritatie uit over het moment. "Dat maakte me boos, want juist van Bielsa hebben we geleerd wat fair play is", zei Bubista tegen de aanwezige media. "Dat zie je terug in zijn persconferenties en in de manier waarop zijn ploegen spelen. We hebben van zijn houding geleerd wat sportiviteit betekent. Het was frustrerend, maar dat hoort ook bij voetbal en bij het proces waarin je als team groeit."