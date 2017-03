De Klassieker: een mooie pot om te voorspellen

9:05 – Zondag staat-ie weer op het programma: de belangrijkste voetbalclash van Nederland. Ajax-Feyenoord. Vergelijkbaar met de grootste klassiekers, van El Clásico tussen Real Madrid en FC Barcelona tot de Old Firm tussen Celtic en Rangers. Betters weten dat zo'n wedstrijd meestal alle kanten op kan gaan. Wij zorgen voor enige houvast.



De grootste Ajax-winst waarop je voor zondag kunt inzetten is 5-0. De odd die daarbij hoort is 65,00. Inzet van een tientje levert dus € 650,00 op.



Ajax-fans: hou je maar vast. Nog nooit eerder in de 60-jarige geschiedenis van de Eredivisie verspeelde een koploper in deze fase van de competitie een voorsprong van zes punten en niets wijst erop dat het dit seizoen anders zal gaan.



Als we een landskampioenschap voor Feyenoord echter als uitgangspunt nemen, dan biedt dit mensen die weleens een gokje wagen enige houvast. Het is namelijk zo dat de Rotterdammers in al hun laatste drie kampioensjaren (1999, 1993 en 1984) in Amsterdam steeds ongelofelijk de bietenbrug op gingen.



Neem nu 2 mei 1999. Feyenoord is al kampioen als in de ArenA wordt aangetreden. Liefst 6-0 wordt het in een Klassieker, waarin beide teams veel van hun topspelers (onder anderen Blind, Dani, Tobiasen, Van Gastel, Van Gobbel, Konterman) moeten missen. Bij Feyenoord debuteert A-junior Fernando Pascale als rechtsback tegen Jesper Grønkjær. De uitslag maakt duidelijk hoe dat gegaan is. Grønkjær maakt het openingsdoelpunt en Jari Litmanen scoort tweemaal.



Gek genoeg past die 6-0 perfect in het rijtje van grote Ajax-zeges in een kampioensjaar van Feyenoord. Op 9 mei 1993 bijvoorbeeld wordt het 5-2, met een twee keer scorende Wim Jonk. De meeste goals tegen Feyenoord maakte Ajax op 18 september 1984. Het was het seizoen dat Johan Cruijff Feyenoord naar 'de dubbel' zou helpen. Maar die dag was Marco van Basten de koning van het Olympisch Stadion. Hij maakte een hattrick.



Geloof je niet in zo'n dikke nederlaag van Feyenoord en denk je dat Feyenoord dit jaar écht anders is? Denk dan hieraan. De laatste keer dat Feyenoord in de ArenA won, was op 28 augustus 2005. Het werd toen 1-2, met Salomon Kalou, Dirk Kuyt en Angelos Charisteas als doelpuntenmakers.



Een 1-2 winst voor Feyenoord is helemaal zo gek niet, zeker niet als je naar de vorm kijkt. De odd die bij deze uitslag hoort is 11,50. Als je dus € 10,00 inzet, dan kan je dus € 115,00 winnen.