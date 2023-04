AC Milan verrast, Slot en Mourinho blikken vooruit én opvallend Ajax-gerucht | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op woensdag 12 april.

Ook dit tweeluik lijkt al beslist: Real Madrid rekent af met tienkoppig Chelsea

De eerste halve finale van de Champions League lijkt al bekend. Daags nadat Manchester City met ruime cijfers afrekende met Bayern München, was Real Madrid op eigen veld te sterk voor Chelsea: 2-0. De Londenaren speelden het grootste deel van de tweede helft met een man minder en moeten volgende week héél goed voor de dag komen om in ieder geval nog een klein beetje kans te maken op het bereiken van de volgende ronde. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Milan doet Napoli opnieuw pijn en droomt van stadsderby in halve finale

AC Milan heeft Napoli opnieuw een gevoelige nederlaag toegebracht. In het eigen San Siro werd in een Italiaans onderonsje in de kwartfinale van de Champions League met 1-0 gewonnen van de koploper in de Serie A. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Danny Blind ziet één groot pluspunt voor zijn Ajax-opvolger Jan van Halst

Ajax maakte vorige week tot veler verrassing bekend dat Jan van Halst de opvolger wordt van Danny Blind als commissaris voetbalzaken. Blind heeft inmiddels voor het eerst gereageerd op de aanstelling van Van Halst, die volgens hem in ieder geval één belangrijk pluspunt heeft. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Slot barst in lachen uit na vraag van Driessen: 'Het is toch niet te geloven'

Feyenoord draait een uitstekend seizoen. De Rotterdammers werden vorige week weliswaar door Ajax uitgeschakeld in de KNVB Beker, maar de eerste landstitel sinds 2017 is aanstaande en donderdagavond staat de eerste kwartfinale tegen AS Roma in de Europa League op het programma. Arne Slot schoof daags voor het heenduel met de Italianen aan voor een persconferentie. Valentijn Driessen was er ook en hij kreeg het opnieuw voor elkaar om Slot aan het lachen te krijgen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

'Bayern München-aanvallers krijgen het met elkaar aan de stok: Mané deelt klap uit'

Het is hommeles bij Bayern München. De Duitse grootmacht zette Julian Nagelsmann onlangs op straat en stelde Thomas Tuchel aan als vervanger om de resultaten weer goede kant op te krijgen, maar het loopt vooralsnog allesbehalve gesmeerd. Bayern München werd vorige week uitgeschakeld in het bekertoernooi en nu dreigt ook een exit uit de Champions League. Bovendien zou Sadio Mané teamgenoot Leroy Sané een klap hebben verkocht. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

'Fortuna Sittard in financiële problemen, KNVB-licentiecommissie komt met vernietigend oordeel'

Afgelopen week speelde zich in Sittard een bescheiden relletje af toen Burak Yilmaz na het gewonnen thuisduel met FC Groningen op Instagram leek te hinten op een vertrek uit Limburg. Eén en ander zou verband houden met niet op tijd betaalde spelerssalarissen, maar Fortuna deed dat af als een incident. Er lijkt echter meer aan de hand te zijn bij de club. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Noa Vahle verrast Mourinho: 'Herinner jij je dat nog? Ik niet!'

José Mourinho is de Conference League finale van vorig seizoen, die hij met AS Roma won van Feyenoord, al lang weer vergeten. Dat beweerde de Portugese trainer in ieder geval in een interview met verslaggeefster Noa Vahle. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

'Gewilde Rensch op radar van Engelse grootmachten, Ajax wil contract openbreken'

Devyne Rensch heeft zich in de kijker gespeeld bij de top van de Premier League. De Ajax-rechtsback zou bij zowel Liverpool als koploper Arsenal op de radar zijn verschenen, meldt AjaxShowtime. De Amsterdammers willen Rensch echter maar wat graag binnenboord houden en proberen daarom zijn huidige contract open te breken. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!