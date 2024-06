Denemarken verschijnt met twee oud-Ajacieden op het EK 2024 in Duitsland

Het was misschien wel dé verrassing van het vorige Europees kampioenschap voetbal: Denemarken. Na een rampzalige gebeurtenis met Christian Eriksen leek de ploeg alleen maar in het toernooi te groeien. Denemarken strandde in de halve finale tegen Engeland op Wembley. FCUpdate besteedt in de aanloop naar het EK in Duitsland aandacht aan alle landen op het Europees kampioenschap, zo ook aan Denemarken.

Eriksen zit ‘gewoon’ weer in de selectie van bondscoach Kapser Hjulmand, die ook al tijdens het 2020-toernooi, wat afgewerkt werd in 2021, de coach was. In de eerste groepswedstrijd van het EK ging de oud-Ajacied opeens neer op een hele vreemde manier. Al gauw had iedereen door dat het foute boel was, en dat er hulptroepen moesten komen. Toen bekend werd dat Eriksen bij kennis was, werd de wedstrijd Finland – Denemarken weer in gang gezet. De Finnen wonnen uiteindelijk met 0-1 van het aangeslagen Denemarken. Ook in de tweede groepswedstrijd was het niet spectaculair voor de Denen.

België won met 1-2 en zo stond Denemarken op een puntentotaal van nul na twee wedstrijden. Maar Yussuf Poulsen en zijn teamgenoten wonnen vrij eenvoudig van Rusland (1-4) waardoor Denemarken zelfs tweede eindigde in de poule, en dat met maar drie punten. Wales werd in de achtste finale in de Johan Cruijff ArenA eenvoudig met 0-4 aan de kant geschoven en ook de kwartfinale werd gewonnen tegen Tsjechië onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. Komend EK wordt het een moeilijk verhaal om net zo ver te komen als in 2021, maar wie weet, de selectie is van een hoog niveau.

Denemarken in de EK-kwalificatie

Zonder al te veel moeite kwalificeerde Denemarken zich voor het EK 2024 door als eerste te eindigen in een poule met Slovenië, Finland, Kazachstan, Noord-Ierland en San Marino. Slovenië eindigde gelijk met Denemarken aan de top. Het grappige is dat deze twee landen elkaar nu weer treffen op het EK in Duitsland. Denemarken en Slovenië waren duidelijk sterker dan Finland en Kazachstan, die beide met vier punten achterstand eindigden.

26-koppige selectie van Denemarken

Keepers: Kasper Schmeichel (RSC Anderlecht), Frederik Ronnow (Union Berlin), Mads Hermansen (Leicester City).

Verdedigers: Andreas Christensen (FC Barcelona), Simon Kjaer (AC Milan), Joachim Andersen (Crystal Palace), Jannik Vestergaard (Leicester City), Victor Nelsson (Galatasaray), Alexander Bah (Benfica), Joakim Maehle (VfL Wolfsburg), Rasmus Kristensen (AS Roma), Victor Kristiansen (Bologna).

Middenvelders: Christian Eriksen (Manchester United), Thomas Delaney (Anderlecht), Morten Hjulmand (Sporting Lissabon), Christian Norgaard en Mathias Jensen (beiden Brentford), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham Hotspur).

Aanvallers: Mikkel Damsgaard (Brentford), Jacob Bruun Larsen (Burnley) Andreas Skov Olsen (Club Brugge), Anders Dreyer en Kasper Dolberg (beiden RSC Anderlecht), Ramus Hojlund (Manchester United), Jonas Wind (VfL Wolfsburg), Yussuf Poulsen (RB Leipzig).

De speler om in de gaten te houden bij Denemarken

De Deense speler om in de gaten te houden tijdens het EK 2024 in Duitsland is zonder twijfel Rasmus Hojlund. De 21-jarige spits van Manchester United speelde vorig EK nog niet mee, maar scoorde er lustig op los tijdens de kwalificatiereeks van Denemarken. Hojlund scoorde zeven doelpunten in acht wedstrijden met Denemarken.

Vermoedelijke opstelling Denemarken op het EK 2024 volgens The Guardian

Denemarken in een moeilijke poule: uitschakeling aanstaande?

Denemarken zit in een poule met Engeland, Slovenië (met wie het dus op in de kwalificatiepoule zat) en Servië. Op papier lijkt de formatie van Hjulmand op Engeland na de sterkste van de poule. De spelers van Slovenië zijn wat onbekender, maar eindigden wel op hetzelfde puntentotaal in de kwalificatiepoule. Het kan dus alle kanten opgaan in poule C. Denemarken opent op zondag 16 juni om 18.00 uur hun EK-campagne tegen Slovenië terwijl Engeland drie uur later aftrapt tegen Servië.

Pos Team W G V Ptn DV DT +/- 1 🇸🇮 Slovenië 0 0 0 0 0 0 0 2 🇩🇰 Denemarken 0 0 0 0 0 0 0 3 🇷🇸 Servië 0 0 0 0 0 0 0 4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Engeland 0 0 0 0 0 0 0 Datum Tijd Uitslag Stadion 16 juni 18.00 uur Slovenië 🇸🇮 🇩🇰 Denemarken MHPArena, Stuttgart 16 juni 21.00 uur Servië 🇷🇸 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Engeland Veltins-Arena, Gelsenkirchen 20 juni 15.00 uur Slovenië 🇸🇮 🇷🇸 Servië Allianz Arena, München 20 juni 18.00 uur Denemarken 🇩🇰 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Engeland Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main 25 juni 21.00 uur Engeland 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇸🇮 Slovenië RheinEnergieStadion, Keulen 25 juni 21.00 uur Denemarken 🇩🇰 🇷🇸 Servië Allianz Arena, München 23 juni 21.00 uur Schotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇭🇺 Hongarije MHPArena, Stuttgart

