Boulahrouz pleit voor terugkeer van aanvaller in Oranje: ‘Zeker een aanwinst’

Khalid Boulahrouz hoopt dat zijn goede vorm vasthoudt en zich weer in de kijker speelt bij het Nederlands elftal. De 27-jarige aanvaller is bij zijn terugkeer bij Villarreal goed aan het seizoen begonnen met twee doelpunten in twee wedstrijden.

De linksbuiten, die in het verleden meermaals in de belangstelling stond van PSV, werd de afgelopen seizoenen verhuurd aan Tottenham en Everton. Beide clubs bleken geen goede keuze voor Danjuma. Bij Tottenham kwam hij in een halfjaar tijd tot slechts 199 speelminuten in twaalf wedstrijden. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor The Toffees en dat was ook geen succes. Danjuma mocht maar twintigmaal, veelal als invaller, zijn opwachting maken voor de Engelse club en was daarin eenmaal trefzeker.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Voorselectie Oranje: Koeman roept 35 spelers op, géén plaats voor meerdere oudgedienden

Dit seizoen speelt Danjuma weer voor Villarreal en hij lijkt zijn vorm te hebben herpakt. Tegen zowel Atlético Madrid als Sevilla was de aanvaller trefzeker. "Hij schiet geweldig uit de startblokken, maakt ook goede goals en maakt op mij een heel goede, fitte indruk", begint Boulahrouz lovend bij Ziggo Sport. . "Ik heb hem altijd wel een goede speler gevonden. Danjuma is technisch, snel. Ergens heeft hij pech gehad met blessures en weinig vertrouwen. Het helpt niet als je continu verhuurd wordt. Hij is een zeer nuttige speler.”

LEES OOK: Cody Gakpo: 'Het is jammer, hij zat altijd naast mij, ik ga dat wel missen'

Presentator Wytse van der Goot heeft het idee dat het bij Danjuma vaak ‘in golven’ komt’. “"Soms is-ie er een seizoen niet en dan is hij ineens weer briljant." Boulahrouz heeft daar ook geen verklaring voor. “Dat is moeilijk te verklaren. Waar ligt het dan aan? Is het de trainer die voor een ander kiest of zijn het de blessures? Het is te hopen voor hem dat hij nu eindelijk een keer een seizoen helemaal door kan spelen ook met het oog op het Nederlands elftal."

LEES OOK: Hans Kraay jr. baalt van behandeling oud-Ajacied: 'Wij als terpetijnzeikers gaven kritiek op hem, waar hij wakker van lag'

Vooralsnog speelde Danjuma slechts zes interlands voor Oranje, maar Boulahrouz ziet de aanvaller graag terugkeren als hij zijn goede vorm weet vast te houden. “Ik denk dat als hij op dit niveau constant blijft spelen, dat hij in aanmerking komt voor het Nederlands elftal. Met zijn techniek, snelheid en kwaliteiten denk ik zeker dat hij een aanwinst is voor het Nederlands elftal. Het is niet zo dat ik hem Oranje in wil praten, want hij moet het ook wel zelf laten zien.”

'Als Danjuma op dit niveau constant is, komt hij 𝐳𝐞𝐤𝐞𝐫 in aanmerking voor het Nederlands elftal' 🧡

Hij zit nu nog niet bij de voorselectie, maar als Arnaut Danjuma zo doorgaat kan dat niet lang meer duren! 🦁🔥#ZiggoSport #LaLiga #SevillaVillarreal — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 24, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen: ‘Een verschrikking, maar ik neem zo’n mevrouw niets kwalijk’

Johan Derksen: "Ja, het is een verschrikking, maar aan de andere kant: kijk, ik neem zo’n mevrouw ook weer niets kwalijk, die heeft een foutje gemaakt."