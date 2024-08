Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli voert twee wijzigingen door voor cruciaal duel in Servië

Ajax neemt het donderdagavond in de return van de tweede voorrondes van de Europa League in Servië op tegen FK Vojvodina. Door de 1-0 overwinning in Amsterdam heeft de ploeg van Francesco Farioli een goede uitgangspositie voor het halen van de volgende ronde. De verwachting is dat de Italiaan twee wijzigingen gaat doorvoeren.

Farioli baarde onlangs opzien door Remko Pasveer te benoemen tot eerste doelman ten faveure van Diant Ramaj. Dat betekent dat de routinier waarschijnlijk ook in Servië onder de lat zal staan. Ook in de defensie, die afgelopen wedstrijd bestond uit Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato zal de Italiaan vermoedelijk geen wijzigingen doorvoeren.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax waarschuwt eigen supporters in Servië: 'Ze kunnen vijandig reageren'

Op het middenveld kunnen Jordan Henderson, die door Farioli werd benoemd tot nieuwe aanvoerder, en Kenneth Taylor rekenen op een basisplaats. Voor de derde plaats op het middenveld zal het afhangen van de fitheid van Steven Berghuis. De keuzeheer liet onlangs al weten dat de linkspoot iemand is die altijd op het veld moet staan. Vorige week kon hij een half uur meespelen, waardoor een basisplaats tot de mogelijkheden behoort.

LEES OOK: Branco van den Boomen krijgt nieuwe bijnaam bij Ajax

Voorin heeft Farioli nog altijd geen beschikking over Oranje-internationals Steven Bergwijn en Brian Brobbey. Het tweetal werkt een individueel programma af in Amsterdam. Wie sowieso minuten gaat maken, is Bertrand Traoré. Of dat in de basis is of vanaf de bank, is nog niet duidelijk. Wanneer de Burkinees het als invaller moet doen, zal waarschijnlijk Mika Godts de plek van Christian Rasmussen voorin overnemen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Taylor, Berghuis; Godts, Akpom, Forbs.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wout Weghorst heeft aan zeven woorden genoeg om Ajax te omschrijven

De door Ajax begeerde Wout Weghorst staat open voor een terugkeer in Nederland.