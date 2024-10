Daags na RKC - Ajax klinkt er ook een héél ander geluid over Farioli: 'Dat doet hij toch wel sterk'

Ajax-trainer Francesco Farioli baarde eerder dit seizoen al regelmatig opzien door zijn opstelling volledig om te gooien en deed dat zondagmiddag op bezoek bij RKC Waalwijk opnieuw. Willem Vissers is van mening dat Farioli ‘met vuur speelt’ en volgens Mike Verweij wordt het tijd dat iemand binnen Ajax de Italiaanse trainer erop aanspreekt dat hij moet stoppen met zijn roulatiesysteem. Maar Mikos Gouka denkt dat Ajax en Farioli er richting het einde van het seizoen misschien wel serieus de vruchten van kunnen plukken.

De overvolle speelkalender is dit seizoen onderwerp van gesprek. De wedstrijden volgen elkaar in een moordend tempo op en zowel de UEFA als FIFA doet er weinig - zeg maar gerust niets - aan om de spelers te ontlasten. Gouka vindt het echter te makkelijk om telkens maar weer naar de kalender te wijzen. Hij ziet voor clubs en trainers voldoende mogelijkheden. “Het valt me op dat het onderbelicht blijft dat er toch vijf wissels zijn. Er is heel veel mogelijkheid om spelers korter te laten spelen dan normaal. Vroeger hadden ze twee wisseltjes, weliswaar minder wedstrijden maar met twee wissels moesten spelers toch heel vaak door tot het bitterende einde”, zo zegt Gouka in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

Volgens de verslaggever leverde dat toen al blessures op. Dit seizoen is het ook goed raak wat blessureleed betreft. Zo moet Feyenoord Santiago Giménez maandenlang missen en komt Manchester City-middenvelder Rodri dit seizoen zelfs helemaal niet meer in actie wegens een zware knieblessure. Volgens Gouka had Manchester City dit misschien wel kunnen voorkomen. “Manchester City heeft zulke goede spelers dat je ook een keer kunt zeggen: Rodri even een week niet. Nu heb je hem negen maanden niet, of nóg langer”, zo klinkt het. “Brian Priske zei ook dat hij zijn spelers veel langer vakantie wilde geven, maar dat niet deed omdat het niet kon. Maar als je nu ziet wat het gevolg is… Dat kun je niet altijd van tevoren inschatten, maar je bent nu wel een speler drie maanden kwijt.”

Complimenten voor Farioli

Gouka ziet in ieder geval voldoende mogelijkheden om het als club beter te ‘managen’. Farioli is sinds zijn aanstelling als hoofdtrainer van Ajax fanatiek aan de slag gegaan met de fysieke gesteldheid van zijn selectie, die in het afgelopen seizoen ondermaats was. De spelers van Ajax liepen in het rood en dat veroorzaakte veel blessures. Farioli probeert die uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen en doet dat door veel te rouleren. “En dát spreekt dan misschien toch weer in het voordeel van Farioli, die dan toch zegt: ik heb een heel seizoen lang fitte spelers nodig, iedereen moet minuten kunnen maken. Hij kiest er op zo’n manier toch een beetje voor om het zo te doen. Zolang dat goed uitpakt gaat hij er op de langere termijn dubbele winst uit halen”, zo verwacht Gouka.

Farioli voerde zondagmiddag op bezoek bij RKC meerdere wijzigingen door ten opzichte van het thuisduel met Besiktas. Ajax speelde in Waalwijk lang een moeizame partij en had uiteindelijk invallers Bertrand Traoré, Mika Godts en Kian Fitz-Jim nodig om de drie punten in de wacht te slepen. “Hij heeft nu de drie punten, maar hij pakt natuurlijk meer winst in het fysieke gedeelte”, zo denkt Gouka. “Straks als het er echt om gaat en spelers bij andere clubs misschien op omvallen staan, heeft hij troeven achter de hand omdat die niet kapot zijn gespeeld aan het begin van het seizoen. Dat doet hij waarschijnlijk toch wel sterk.”

