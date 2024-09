Jeroen Grueter vlak voor aftrap: 'Kom op Feyenoord, dit is volslagen ridicuul'

Jeroen Grueter heeft zich voorafgaand aan de wedstrijd tussen Feyenoord en Bayer Leverkusen geërgerd aan de harde muziek. De NOS-commentator vond dat er sprake was van een ‘idiote hoeveelheid decibellen’ en was dan ook fel in zijn reactie op X.

De harde muziek was tijdens de voorbeschouwing op Ziggo Sport ook goed hoorbaar. Zo waren presentator Wytse van der Goot en analisten Pierre van Hooijdonk en Royston Drenthe soms nauwelijks te horen. “Kom op Feyenoord…. Met deze idiote hoeveelheid decibellen gaan mensen gegarandeerd met gehoorschade naar huis. Dit is volslagen ridicuul”, haalt Grueter uit naar Feyenoord.

Een enkeling sluit zich op X volledig aan bij Grueter, maar het is toch vooral kritiek wat de commentator ten deel valt. “Waar bemoei jij je mee gek”, plaats iemand op het sociale medium. “Wie ben jij dan joh… pleur op naar je grachtengordel”, post een ander. Daarnaast vindt iemand dat Grueter weg moet blijven bij het voetbal. “Rot lekker op naar het ijshockey idioot”, wordt er geschreven.

Vaker kritiek op harde muziek in stadions

Het is overigens niet de eerste keer dat er kritiek op harde muziek in een voetbalstadion is. Ook voorafgaand aan de wedstrijd tussen Nederland en Bosnië en Herzegovina waren er veel klachten over de voorbeschouwing van de NOS die in het water viel door de te luide muziek. Analist Rafael van der Vaart gaf bij Studio Voetbal ook aan zich hier aan te hebben geïrriteerd, terwijl ook de lichtshow van de KNVB bij die wedstrijd op flink wat kritiek kon rekenen.

