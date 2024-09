Nederland - Duitsland op tv: hoe laat en waar wordt het Nations League-duel uitgezonden?

Het Nederlands elftal speelt komende dinsdag (10 september) het tweede pouleduel in de Nations League. Na de 5-2 zege op Bosnië en Herzegovina van zaterdagavond kruist de ploeg van bondscoach Ronald Koeman in Amsterdam de degens met Duitsland. Het duel tussen Nederland en Duitsland wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat en op welke zender?

Nederland - Duitsland op tv

Het Nations Leagueduel tussen Nederland en Duitsland begint dinsdagavond om 20.45 uur en wordt door de NOS uitgezonden op NPO3. De voorbeschouwing op het treffen met onze Oosterburen begint om 20.20 uur.

Wat staat er voor Oranje op het spel?

De Nations League werd in 2018 door de UEFA in het leven geroepen als alternatief voor de vriendschappelijke wedstrijden die landen door het jaar heen speelden. Via het toernooi kan Oranje zich verzekeren van een 'vangnet', mocht het via de reguliere kwalificatiereeks naast een startbewijs voor het WK van 2026 grijpen. De vier beste groepswinnaars in de Nations League die WK-kwalificatie in de 'normale' reeks mislopen, plaatsen zich namelijk voor de play-offs om via die route alsnog een plekje op het toernooi - dat in Canada, de Verenigde Staten en Mexico wordt gespeeld - te kunnen bemachtigen.

Wat is de stand in de poule van Oranje?

Terwijl Oranje afrekende met Bosnië, zorgden de Duitsers een kleine honderd kilometer oostelijker óók voor een vijfklapper. In Düsseldorf rekende die Mannschaft van bondscoach Julian Nagelsmann af met het arme Hongarije, dat een 5-0 nederlaag moest slikken. Niclas Füllkrug tekende na een klein halfuur voor de 1-0, waarna de Duitsers in de tweede helft via Jamal Musiala, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovic en Kai Havertz (penalty) verder uitliepen. Duitsland gaat door de resultaten in de eerste speelronde op doelsaldo aan kop in groep 3.

Group 3 table after Matchday 1



Netherlands vs Germany on Tuesday pic.twitter.com/VBAYVuj6KT — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 7, 2024

Gaat Koeman zijn opstelling wijzigen tegen Duitsland?

Ten opzichte van de zege op Bosnië en Herzegovina zal de bondscoach van Oranje zijn basiselftal op minimaal één positie wijzigen, zo verklapte Koeman zaterdagavond al voor de camera's van de NOS. Joshua Zirkzee, die als basisdebutant scoorde én een assist leverde in het eerste pouleduel, neemt in de ArenA plaats op de reservebank. Ajax-spits Brian Brobbey krijgt tegen de Duitsers de kans om zich vanaf de aftrap te bewijzen in de punt van de aanval.

