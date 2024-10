Lamine Yamal zet influencer op zijn plek: ‘Stil jij, jochie’

heeft de Spaanse influencer Javi Bridge op zijn plek gezet. De TikTokker, die groot fan is van Real Madrid, liet zich kritisch uit over het toptalent van Barcelona. De twee Spaanse grootmachten en aartsrivalen staan zaterdagavond in Madrid tegenover elkaar.

Woensdagavond nam Yamal het met Barcelona in de Champions League in eigen huis op tegen Bayern München. Bij een stand van 1-1 plaatste Bridge een video op TikTok waarin hij kritiek leverde op de 17-jarige buitenspeler. “Waar is Lamine Yamal?”, is te lezen in beeld onder een screenshot van de tussenstand op dat moment. Bridge zit zelf in beeld met een Real Madrid-shirt aan.

“Ik vind het een goede speler, maar in wedstrijden als die tegen Bayern denken jullie Barça-fans dat Yamal gaat scoren”, begint de influencer. “Vandaag gaat hij niet scoren. Hij komt niet in het spelbeeld voor”, besluit hij. Yamal kwam inderdaad niet tot scoren in het duel dat met 4-1 werd gewonnen, maar hij was wel belangrijk met een assist op de derde treffer van Raphinha.

Yamal haalt zijn gram

Yamal heeft de TikTok-video na afloop van de wedstrijd ook gezien en besloot hier een reactie achter te laten. “Stil jij, jochie”, reageert de 17-jarige aanvaller gevat. Deze reactie doet het erg goed bij de fans, aangezien hij hierop al bijna 700.000 likes heeft gekregen. De video zelf is zo’n 225.000 keer geliket.

