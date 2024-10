Mike Verweij klip en klaar: ‘Hij kan zichzelf in één klap totaal belachelijk maken’

Mike Verweij stelt dat Raymond van Meenen, die per 1 september de scheidsrechtersbaas is in Nederland, PSV-trainer Peter Bosz beloont als hij scheidsrechter Danny Makkelie de komende tijd niet de leiding geeft over een wedstrijd van de Eindhovenaren. Sterker nog: Van Meenen maakt zich dan meteen ‘totaal belachelijk’.

Bosz toonde zich na afloop van de wedstrijd tussen PSV en Sparta Rotterdam (2-1) uiterst kritisch op scheidsrechter Makkelie. De arbiter gaf Bosz tijdens de wedstrijd al een gele kaart, nadat de oefenmeester overduidelijk zijn misbaar maakte na een niet gegeven strafschop in het voordeel van PSV. "Ik ben altijd wel boos op Makkelie. Dat ligt dus misschien meer aan mij. Ik vind het helemaal niks”, sprak de oefenmeester na afloop.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Peter Bosz vol onbegrip in tuchtzaak: ‘Wat mij het meeste pijn doet…’

Als gevolg hiervan bestrafte de aanklager betaald voetbal Bosz met één wedstrijd schorsing. Zowel Bosz als PSV gingen hier niet mee akkoord, waardoor de zaak donderdagavond voor de tuchtcommissie kwam. De tuchtcommissie ging niet geheel mee in de eis van de aanklager en zette de schorsing om in een voorwaardelijke, waardoor Bosz in het uitduel tegen AZ ‘gewoon’ op de bank kan plaatsnemen.

Verweij is benieuwd of Makkelie de komende weken nog een duel van PSV toebedeeld krijgt. “Raymond van Meenen kan zich in een klap totaal belachelijk maken door Makkelie de komende tijd niet op PSV te zetten. Normaal gesproken is een Ajax – PSV voor Makkelie, nu zou het heel makkelijk zijn om dat niet te doen”, vertelt de journalist in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

LEES OOK: Vermoeide Peter Bosz zit niet te wachten op persconferentie: 'Ik heb niet zoveel zin om te praten'

Verweij en Driessen willen Van Meenen 'in de gaten houden'

“Ze krijgen ook nog PSV – FC Twente, PSV – FC Utrecht, PSV – Feyenoord, dus de komende maanden zijn er genoeg wedstrijden om te zien of Van Meenen een rechte rug heeft”, reageert Valentijn Driessen. “Laten we die man dan in de gaten houden”, stelt Verweij. “Ja, dat gaan we ook zeker doen”, aldus Driessen.

Volgens Verweij zou het ‘heel makkelijk’ zijn om de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax, die gespeeld wordt op 30 oktober, ‘snel’ aan Makkelie te geven en dan Serdar Gözübüyük aan te stellen bij Ajax – PSV. Driessen stelt dat zoiets kan. “Want hij (Makkelie, red.) heeft net PSV – Sparta gefloten. Nu is het nog vers, maar het gaat erom of hij in de reeks er nog een aan Makkelie gaat geven.”

LEES OOK: Huub Stevens valt Peter Bosz bij: 'Dat is echt lachwekkend'

Wordt Bosz beloond inzake Makkelie?

“De vraag wordt wel: gaat Van Meenen Bosz belonen door Makkelie een tijdje niet op PSV te zetten?”, vraagt Verweij zich af, waarna Driessen reageert. “Jij vindt dat Bosz dit bewust heeft gedaan om van Makkelie af te zien?” Dat wordt ontkracht door Verweij. “Dat zeg ik niet. Alleen het is wel heel interessant om te zien of Van Meenen deze ophef gaat belonen en dan Makkelie een tijd niet aanstelt bij wedstrijden van PSV”, besluit hij.

Vind jij dat scheidsrechter Danny Makkelie voorlopig geen wedstrijden van PSV meer moet fluiten? Laden... 19.4% Ja, dat lijkt me beter 80.6% Nee, dat is niet nodig 62 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Harde klap voor PSV-fans: trip naar Paris Saint-Germain wordt verboden

PSV-supporters mogen op 22 oktober niet bij het uitduel met Paris Saint-Germain zijn.