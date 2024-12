beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij AZ, maar had ook bij Ajax kunnen spelen. Toen hij als kind in de jeugdopleiding van De Foresters speelde in zijn geboorteplaats Heiloo, hadden beide clubs belangstelling. Smit had echter het gevoel dat hij beter paste bij AZ en mocht daar meteen aansluiten bij de D’tjes.

De interesse kwam los in 2015, toen hij negen jaar was. “Ik kon kiezen tussen Ajax en AZ”, vertelt de inmiddels achttienjarige middenvelder aan Voetbal International. “Bij Ajax kon ik in de E-junioren beginnen, bij AZ mocht ik meteen naar de D2. Dat sprak me meer aan. Bovendien vond ik de sfeer bij AZ leuker. Bij Ajax zou ik zes trainingen meedoen, maar na de vierde heb ik mijn keuze al gemaakt. Die laatste twee trainingen heb ik niet eens meer gedaan.”

Met zijn persoonlijkheid paste Smit naar eigen inzicht beter bij AZ. “Ik was een jongetje uit Heiloo, tussen die brutale stadsmensen. Inmiddels zou ik daar beter mee om kunnen gaan”, stelt hij. “Ik weet nog goed dat mijn ploeg tijdens een trainingspotje bij Ajax een uitbal kreeg. Ik wilde 'm nemen, maar een andere gozer pakte snel de bal en ging ermee vandoor. Blijkbaar was dat normaal daar. Bij AZ gebeurt dat niet zo gauw.”

Smit speelde dit seizoen zeven officiële wedstrijden voor AZ en maakt een goede indruk: Valentijn Driessen vergeleek hem met Florian Wirtz, de analisten van Rondo noemden Smit het grootste talent van Nederland, Hans Kraay junior dichtte hem een grote toekomst toe en Ibrahim Afellay noemde hem bij Studio Voetbal een ‘uitzonderlijk talent’. De Spaanse krant Marca noemde hem onlangs in één adem met een rits aan grote Nederlandse voetballers.

