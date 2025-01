Ajax gooit titelrace helemaal open, VAR-schandaal bij PEC - PSV - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ajax maakte de titelrace zondag weer zeer spannend. De Amsterdammers wonnen met 0-2 van sc Heerenveen, door doelpunten van Josip Sutalo en Chuba Akpom. Daardoor bedraagt het verschil op de ranglijst met koploper PSV nu nog maar één punt. De Eindhovenaren verloren eerder dit weekend met 3-1 bij PEC Zwolle. Lees hier meer over sc Heereenveen – Ajax.

Reservebeurt voor Devyne Rensch tegen sc Heerenveen

Devyne Rensch begon bij Ajax op de bank. Trainer Francesco Farioli gaf vooraf bij ESPN toe dat de reservebeurt van de rechtsback niet los kan worden gezien van zijn naderende transfer naar AS Roma. Overigens is de transfer van Rensch naar AS Roma nog niet in kannen en kruiken: Ajax wil eerst een vervanger aantrekken. Georgios Vagiannidis blijft de voornaamste kandidaat, maar diens club Panathinaikos verlangt de hoofdprijs voor de Grieks international: acht miljoen euro. Lees hier meer over de transfersoap rondom Rensch.

Bram van Polen spreekt schande van VAR bij PEC - PSV

Bram van Polen sprak een dag na PEC Zwolle - PSV (3-1) schande over de arbitrage. De oud-voetballer en analist legde zondagochtend in het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie van ESPN uit dat een doelpunt van Nick Fichtinger in de slotfase ten onrechte werd afgekeurd, omdat Noa Lang buitenspel ophief. Lees hier meer over de analyse van Van Polen.

Hedwiges Maduro haalt uit naar Maurice Steijn

In Goedemorgen Eredivisie was ook Hedwiges Maduro aanwezig. De onlangs bij Almere City ontslagen coach zei dat hij niet te spreken is over de manier waarop Maurice Steijn zich over hem heeft uitgelaten na hun samenwerking bij Ajax. Maduro City was aan het begin van seizoen 2023/24 assistent van Steijn, die in oktober moest vertrekken. Maduro vindt het niet kunnen dat de trainer van Sparta Rotterdam hem op de persoon aanviel. Lees hier meer over de uitbrander die Maduro live op televisie aan Steijn gaf.

