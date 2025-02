Turkse analist ontploft live op tv na nederlaag van Besiktas tegen FC Twente

De Turkse analist Ali Ece ontstak donderdagavond live op televisie in woede na de nederlaag van Besiktas bij FC Twente. De analist kon zich niet meer beheersen, liet zijn emoties de vrije loop en brak vervolgens ook nog zijn pen. Diverse Turkse media zijn ook niet te spreken over de prestatie van de ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer.

Lange tijd leek het duel in De Grolsch Veste af te stevenen op een gelijkspel. FC Twente had het betere van het spel, maar wist de vele kansen niet te benutten. Uiteindelijk bezegelde Daan Rots met een treffer in de 76ste minuut het lot van Besiktas. De Turkse grootmacht kwam niet meer tot scoren, waardoor De Zwarte Adelaars het Europese toneel verlieten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV-doelwit laat zich uit over interesse en lijkt naar transfer te hinten

"Simpel balverlies werd afgestraft door Twente, dat met een basiselftal met een marktwaarde van bijna negentien miljoen euro speelde. Dat is net evenveel als Besiktas betaalde voor Ciro Immobile en João Mário", stelt A Spor. "Als spelers als João Mário en Onur Bulut in een belangrijk Europees duel in het veld moeten komen, zegt dat genoeg. Dan heeft het geen zin om verwachtingen te hebben."

LEES OOK: FC Twente-trainer Oosting glashelder over aan PSV gelinkte Salah-Eddine

Fanatik toont zich ook uiterst kritisch voor Besiktas. "Deze wissels hebben in geen enkele wedstrijd een impact gehad, laat staan in deze", aldus de Turkse krant. "Niemand kon iets uitrichten. Misschien was het ook naïef om dat te verwachten van een club als Besiktas, dat al jarenlang blijft wisselen van bestuur en technische staf en een inconsistent beleid voert. De indrukwekkende wedstrijd tegen Athletic Bilbao ging de geschiedenisboeken in, maar blijkt dus ook gewoon een uitzondering te zijn geweest."

Solskjaer spreekt zalvende woorden, analist ontploft

Solskjaer probeerde op de persconferentie de moed er nog in te houden bij Besiktas. Hij herinnerde de aanwezige journalisten eraan dat Rome ook niet in één dag is gebouwd. "Deze wedstrijd hadden we wel verwacht. Wij hadden iets meer balbezit en kregen ook wel kansen, maar zij hadden er meer. We creëerden niet genoeg om te winnen, en het was niet het soort wedstrijd waarin een ploeg iets aan een gelijkspel heeft."

Deze woorden waren niet besteed aan analist Ali Ece. De analist van televisiezender Vole kon zich niet meer beheersen en ontplofte live op televisie. Daarbij vloekte hij flink en brak hij ook nog zijn pan. "Haal een vleugelaanvaller!', foeterde hij. "Ernest Muçi kan zijn man niet passeren, Milot Rashica kan niet dribbelen. Wanneer wordt dat eindelijk eens ingezien? De transferperiode loopt bijna af!"

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sem Steijn zwijgt, maar dit scheldwoord schreef zijn ploeggenoot op de wedstrijdbal

FC Twente-ster Sem Steijn is met een hattrick ijzersterk begonnen aan 2025.