Wilfred Genee krijgt tijdens uitzending Vandaag Inside bericht van afwezige René van der Gijp

De uitzending van woensdagavond van Vandaag Inside was de eerste keer dat René van der Gijp afwezig was door zijn nieuwe vrije dag op woensdag. Toch kon de analist het niet laten om van zich te laten horen. Aan het einde van de uitzending krijgt Wilfred Genee namelijk een kijkersvraag binnen van Van der Gijp.

Al voordat het programma van Johan Derksen, Genee en Van der Gijp een dagelijkse talkshow werd, was al duidelijk dat laatstgenoemde het eigenlijk niet zag zitten om vijf dagen in de week op tv te verschijnen. In de onderhandelingen voer een nieuw contract heeft Van der Gijp afgedwongen dat hij vanaf januari nog maar vier dagen in de week hoeft aan te schuiven. Op woensdagen wordt de oud-voetballer vervangen door Albert Verlinde.

Woensdagavond was het de eerste keer dat Van der Gijp absent was sinds het tekenen van zijn nieuwe contract. Toch kon hij het niet laten gedurende de uitzending wat van zich te laten horen, dus besloot hij een kijkersvraag in te sturen. “Ik krijg nu een mailtje binnen van ene René van der Gijp uit Dordrecht”, geeft Genee tegen het einde van de aflevering aan. “Hij zegt: ‘Hoi mannen, jullie hadden beter Feyenoord kunnen kijken, lekker’. Die heeft lekker zitten kijken.” De studio barst vervolgens in lachen uit.

Op dat moment stond Feyenoord met 2-0 voor tegen Bayern München door twee treffers van Santiago Giménez. In de slotfase zou Ayase Ueda er ook nog 3-0 van maken. Thomas van Groningen vraagt direct of dat betekent dat Brian Priske nu aan mag blijven als trainer. “Dan mag je weer blijven natuurlijk”, antwoordt Genee direct. Die verwachting heeft Derksen ook. “Dan is het moeilijk om hem de zak te geven”, stelt De Snor. De directie van Feyenoord zal diezelfde gedachte hebben gehad, aangezien ze Priske volgens Willem Vissers van De Volkskrant voorlopig laten zitten.

VIDEO: Wilfred Genee krijgt live in uitzending berichtje van de afwezige René van der Gijp

