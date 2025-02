Na de return tussen Ajax en Union klinkt er een opvallende conclusie over de heenwedstrijd in Brussel

Ajax en Union Sint-Gillis sloten donderdagavond hun tweeluik in de tussenronde van de Europa League weliswaar af, maar na afloop van de ontmoeting in Amsterdam gaat het ook nog even over de heenwedstrijd in Brussel. Het veld van het Koning Boudewijnstadion lag er acht dagen geleden dramatisch bij. Waar velen van mening waren dat vooral Ajax last heeft ondervonden van de slechte grasmat, schrijft Het Laatste Nieuws na de sensationele return in de Johan Cruijff ArenA dat Union Sint-Gillis juist ‘het slachtoffer’ daarvan is geweest.

In de aanloop naar de eerste krachtmeting tussen Ajax en Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League ging het vooral over de dramatische staat van het veld. Het was daags voor het treffen zelfs nog de vraag of de wedstrijd überhaupt in het Koning Boudewijnstadion gespeeld kon worden. De UEFA keurde de grasmat in eerste instantie af, maar na een nieuwe keuring gingen de seinen alsnog op groen. Het veld lag er op de dag van de wedstrijd echter nog steeds heel slecht bij. Ajax was er inmiddels al aan gewend geraakt, want een paar dagen eerder moest het op bezoek bij Fortuna Sittard ook al aantreden op een erbarmelijke grasmat.

Waar de spelers van Ajax in Limburg nog alle moeite hadden om op twee benen te blijven staan, ging het hen in Brussel een stuk beter af. Na de return in de Johan Cruijff ArenA heeft Het Laatste Nieuws zelfs het idee dat de Amsterdammers meer profijt hadden van de slechte grasmat dan tegenstander Union Sint-Gillis. “Vorige week ging het veel over de grasmat van het Koning Boudewijnstadion, maar eenmaal in Amsterdam bleek dat vooral Union het slachtoffer was van dat dramatische veld”, zo schrijven de Belgen. Want waar Union Sint-Gillis in de eigen hoofdstad weinig had in te brengen, speelde het Ajax in de Johan Cruijff ArenA bij vlagen van het kastje naar de muur. “De 0-2 van in Brussel was na nog geen half uur opgehaald door een bende bloeddorstige pitbulls in het geel en blauw. Ajax, de leider van de Eredivisie, zag sterretjes zoals het die lang niet meer had gezien.”

Union Sint-Gillis slaagde er na het geweldige eerste half uur echter niet in om door te drukken. De derde treffer bleef uit, waardoor Ajax-trainer Francesco Farioli in de rust nog de mogelijkheid had om zijn elftal zo neer te zetten dat er in elk geval een verlenging uit kon worden gesleept. Dat gebeurde en daarin stelde Ajax uiteindelijk toch nog het startbewijs voor de achtste finales veilig. De thuisploeg kreeg al vroeg in de verlenging een strafschop, die door Kenneth Taylor onberispelijk binnen werd geschoten. Ajax ging zodoende door in de Europa League. Het is vrijdagmiddag tijdens de loting voor de achtste finales gekoppeld aan Eintracht Frankfurt, de nummer drie van Duitsland.

