Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli wijst vervanger Henderson aan

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft een flinke puzzel te leggen voor het uitduel met Union Sint-Gillis, donderdagavond in de tussenronde van de Europa League. De Italiaan kan in Brussel, waar de wedstrijd tóch in het Koning Boudewijnstadion wordt gespeeld, niet beschikken over zijn aanvoerder , terwijl ook én winteraanwinst er niet bij zijn. Dit is de vermoedelijke opstelling waar Farioli op uitkomt.

Dinsdag kwam het doorgaan van het Europa League-duel opeens op losse schroeven te staan. De UEFA noopte Union om een alternatieve locatie te zoeken, omdat het veld in het Koning Boudewijnstadion zwaar te lijden had onder de vele sneeuw- en regenval. De Belgische club begon vervolgens aan een moeizame zoektocht naar een ander stadion, voordat de Europese voetbalbond woensdag tóch de grasmat van het oorspronkelijke stadion goedkeurde. Ajax, dat afgelopen weekend bij Fortuna Sittard (0-2 winst) al heeft kunnen oefenen op het spelen op een, laten we zeggen suboptimale ondergrond, kan zich dus opmaken voor een wedstrijd op een moeilijk bespeelbaar veld.

Ten opzichte van het duel in Limburg is Henderson er niet bij. De Engelsman kampt met hamstringklachten en komt derhalve niet in actie. Ook Van den Boomen, die normaal gesproken de eerste vervanger van Henderson is, ontbreekt. In zijn geval gaat het om rugklachten. Youri Regeer, in de winter overgekomen van FC Twente, ligt er bovendien maanden uit. Ajax nam afgelopen transferperiode bovendien afscheid van zowel Benjamin Tahirovic én Sivert Mannsverk, waardoor de spoeling op het middenveld wel héél dun wordt voor Farioli.

Hato en Godts terug in wedstrijdselectie

Tegenover de vele afwezigen staat dat Jorrel Hato en Mika Godts donderdagavond wél weer van de partij zijn. Hato was in Sittard geschorst, maar lijkt in België terug te gaan keren op de linksbackpositie. Godts viel anderhalve week geleden met hamstringklachten uit in De Klassieker tegen Feyenoord en keert nu terug in de wedstrijselectie. Het lijkt er echter op dat de Belg in zijn vaderland op de bank zal gaan starten.

Jong Ajax-keeper Setford op de bank

Remko Pasveer verdedigt naar verwachting 'gewoon' het doel van Ajax. Omdat Diant Ramaj deze winter verkocht is en de van Braga gehuurde Matheus Lima Magalhães niet is ingeschreven voor de Europa League, zitten Jay Gorter en Jong Ajax-keeper Charlie Setford op de bank. Achterin lijken Anton Gaaei en Hato als respectievelijk rechts- en linksback te starten in een verdediging waarvan het centrum wordt gevormd door Josip Sutalo en Youri Baas. Op het middenveld zal Davy Klaassen, die deze winter wél werd ingeschreven, vermoedelijk de 'zes'-positie van Henderson overnemen. Kian Fitz-Jim en Kenneth Taylor behouden hun basisplaats. Dat geldt ook voor het trio voorin: Brian Brobbey begint andermaal in de spits, mede doordat Wout Weghorst er voorlopig vanwege een gebroken teen niet bij is. Op de vleugels zullen Bertrand Traoré (rechts) en Steven Berghuis (links) voor gevaar moeten gaan zorgen.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Union Sint-Gillis:

Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Fitz-Jim, Taylor; Traoré, Brobbey, Berghuis.

