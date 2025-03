Opstellingen Ajax en AZ bekend: Farioli wijzigt andermaal tien namen

Ajax en AZ nemen het zondagmiddag om 16:45 uur tegen elkaar op in de Eredivisie. Beide ploegen zullen zich willen revancheren na de Europese uitschakeling tegen respectievelijk Eintracht Frankfurt en Tottenham Hotspur. Bovendien staan er belangrijke punten op het spel wat betreft de strijd om het kampioenschap en de Europese tickets. Francesco Farioli begint met tien wijzigingen, Maarten Martens doet het met nagenoeg dezelfde elf als tegen Tottenham.

Farioli kreeg een bak kritiek over zich heen vanwege de elf die hij opstelde tegen Eintracht Frankfurt. Zo was analist Wesley Sneijder furieus over het B-elftal dat de Italiaanse oefenmeester opstelde. Tijdens de persconferentie na afloop van de met 4-1 verloren wedstrijd reageerde Farioli gepikeerd op een vraag over zijn keuzes: “Ik kan veel hebben, maar deze groep een B-ploeg noemen. Wow, dat maakt me verdrietig.”

Opstelling Ajax

Farioli wijzigt zijn elftal zoals verwacht flink na de uitschakeling in de Europa League. Matheus Lima Magalhães start tussen de palen en is de enige speler die ook tegen Frankfurt begon. De defensie bestaat uit Anton Gaaei en Jorrel Hato op de backposities en Jasip Sutalo Youri Baas centraal achterin. Op het middenveld starten Jordan Henderson, Kian Fitz-Jim en Kenneth Taylor. Voorin kiest Farioli voor Bertrand Traoré, Brian Brobbey en Mika Godts.

Opstelling AZ

Martens begint zoals gewoonlijk met Rome-Jayden Owusu-Oduro tussen de palen. Op rechts start Denso Kasius, vanwege lichte klachten bij Seiya Maikuma. Op links begint David Møller Wolfe. Het centrum blijft ongewijzigd: Alexandre Penetra en Wouter Goes beginnen in de basis. Op het middenveld beginnen Jordy Clasie, Kristijan Belic en Peer Koopmeiners, die in Londen nog trefzeker was in de 3-1 verliespartij. Voorin starten Zico Buurmeester, Ernest Poku en Troy Parrott.

Opstelling Ajax: Matheus; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Kasius, Penetra, Goes, Møller Wolfe; Clasie, Koopmeiners, Belic; Buurmeester, Poku, Parrott.

